Xavi Moreno: "Costarà entrar perquè l’equip va com un avió, però treballaré per tenir els màxims minuts possibles"

"Soc un futbolista elèctric, amb regat, que pot anar tant a l’espai com a peu i m’agrada molt anar a l’un contra un. Puc jugar a banda esquerra, dreta, per dins o de doble punta, però on em sento més còmode és a la dreta", confessava el polifacètic Xavi Moreno, la nova il·lusió arlequinada. Provinent del Real Valladolid, en clau de cedit fins a final de temporada, és la primera i única arribada confirmada al mercat d'hivern del CE Sabadell. L'extrem, nascut l'any 2004, apuntala la parcel·la ofensiva i ha estat presentat aquest migdia a la Sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta.
El de Torrelles de Llobregat havia entrat a les pugnes de grans equips de la categoria, entre ells, el Real Murcia, però ha apostat pel projecte de l'actual líder del grup 2 de la Primera RFEF, una proposta que li permet tornar a casa, entre altres al·licients. "El que més m’ha convençut per venir és la confiança que m’han donat des del principi, tant el Lucas com el Ferran i el club. És el que necessito ara mateix", ha afirmat convençut. "M'han acollit molt bé, tant el cos tècnic com els jugadors, i estic molt agraït".
De fet, Moreno va viatjar a Alacant i va poder viure de primera mà l'eufòria arlequinada al Rico Pérez (1-5). Tot i que encara no va tenir minuts, es va impregnar de l'innegable ADN competitiu del conjunt de Ferran Costa. "El que més m’ha impressionat és l’ambició que té aquest equip, que pot anar cap amunt i no es guarda cap esforç. Hem de seguir en aquesta dinàmica".
A la recerca de més minuts, el barceloní ha disputat la primera meitat de la temporada entre el primer equip i el filial del Valladolid amb menys minuts del que li hagués agradat i buscarà continuïtat als esquemes del Centre d'Esports. "Vinc amb moltes ganes, amb molta il·lusió i estic a disposició de l’equip quan calgui. Porto tres entrenaments, però a la que em posi el míster, a donar-ho tot al camp. Sé que costarà entrar perquè l’equip va com un avió, però treballaré cada dia per tenir els màxims minuts possibles", ha sentenciat, assegurant que no sent pressió, sinó moltes ganes de guanyar-se un lloc.
Enguany, fins ara, ha jugat cinc partits a Segona Divisió i un, sortint d'inici, a la Copa del Rei. Amb el segon equip val·lisoletà, de Segona Federació, ha estat titular en set ocasions, anotant dos gols i repartint una assistència. A més, la temporada passada va debutar a Primera davant del Deportivo Alavés al José Zorrilla, després de despuntar amb el filial amb vuit gols i cinc assistències. El jugador, però, mai ha jugat a la Primera Federació. "He estat dos anys en un vestidor de grans jugadors, amb edat i experiència, i crec que he après molt. És una categoria molt competitiva, no ens podem confiar i hem de donar el 100% durant tot el partit".
L'extrem, que ocuparà una fitxa sub-23, podria debutar diumenge a la tarda contra el Marbella al Temple, un conjunt andalús en hores baixes que aquest dimecres ha fet oficial la destitució de David Movilla a la banqueta. Pel que fa a nous moviments de mercat, el Sabadell és a l'espera de poder oficialitzar l'arribada d'Alan Godoy, també com a cedit per part del FC Barcelona, una nova peça per apuntalar l'atac arlequinat.