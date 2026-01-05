El juvenil tanca la primera volta amb derrota

El primer del 2026 també va servir per tancar la primera volta de competició a la Divisió d'Honor Juvenil. El CE Sabadell va caure amb crueltat davant del San Francisco (2-3) a l'Olímpia en un partit ple de ritme i gols.
Tot i que el primer avís va ser d'Ethan Tafara amb un xut creuat, els balears van fer-se amb el domini des de l'inici i van començar a generar ocasions sobre la porteria d'Arnau Izquierdo. Lluís Quirós, Gerard Horrach o Jordi León van ser dels més actius en l'atac visitant. La llauna no es va obrir fins a la mitja hora de joc, quan el duel va embogir per moments. Va ser precisament el Centre d'Esports qui va trobar el camí a través de Samu Bauló. Poc després, Ethan Tafara va duplicar la distància amb una diana que semblava encarrilar el triomf.
Lluny de la realitat, Jordi León va respondre immediatament després retallar distàncies i tornar a ajustar el marcador en cinc minuts d'anada i tornada a les dues àrees. Després de diversos avisos, poc abans del descans, el San Francisco va tornar a trobar el premi i Joel Avilés va fer el 2-2, just pel que s'havia vist al terreny de joc.
A la represa, la dinàmica es va mantenir i Izquierdo va tornar a signar diverses aturades providencials per evitar la remuntada del conjunt mallorquí en els primers instants del segon temps. No obstant això, quan semblava que el conjunt de Juanjo Roldán agafava el ritme del partit de nou, Lluís Quirós va fer el tercer, prop de l'equador, capgirant el marcador. Va donar una passa endavant el juvenil arlequinat que va poder igualar especialment en una jugada d'estratègia culminada per Marc Garcia, sense encert.
Nedar i acabar morint per a un Centre d'Esports que malgrat l'ensopegada tanca una gran primera volta, amb mitja permanència a la butxaca, i instal·lant en una zona còmoda de la taula. Els de Roldán són setens amb 23 punts, a onze de la part vermella de la classificació. El primer partit de la segona volta serà la pròxima setmana, de nou a l'Olímpia, davant d'un dels 'cocos' de la categoria: el Mallorca, que disputarà la Copa del Rei i és quart.