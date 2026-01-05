Empat agredolç del filial del CE Sabadell davant del Martinenc

El filial arlequinat es va posar al dia a la Lliga Elit recuperant el partit suspès per la pluja al Barcelonès de final d'any. Els de Marc Cabestany van sumar un agredolç punt a l'Olímpia davant del Martinenc (1-1) en l'estrena del 2026. L'empat serveix el Centre d'Esports per abandonar les posicions de descens tot i quedar-se amb catorze punts, els mateixos que el Santfeliuenc, equip que marca precisament aquesta zona vermella de la classifcació.
Des de l'inici, el duel va ser intens i igualat. El primer gol va arribar d'hora, poc abans d'arribar al quart d'hora de joc, quan els arlequinats van trobar-se amb un regal que no van desaprofitar. Una errada clara del porter en una pilota aèria va servir Oussama Chlih per anotar a porta buida. En els instants porteriors, Aleix Borrell va tenir una bona oportunitat per fer el segon amb una rematada desviada des de la frontal. Les millors ocasions, no obstant això, van ser a l'altra banda de la porteria amb un cop de cap alt de David Pérez i un xut que va fregar el pal d'Edgar Tejada.
També va poder duplicar el Sabadell en una transició Izan Rosena amb una rematada massa creuada després d'una bona passada d'Oussama. Després del descans, els visitants van moure la banqueta buscant una reacció que no va arribar en uns primers compassos d'igualtat i poques arribades. Les millors de la represa van ser dels sabadellencs que van tornar a fregar el segon en accions de Rosena, Oussama o Borrell.
Passada l'embranzida va recuperar sensacions el Martinenc i va tornar a tenir opcions d'empatar. Primer 'Pitu' Plazuelo va avisar i, en la jugada posterior, Max Espígol va igualar amb una rematada al primer pal a la sortida d'un servei de cantonada. En el tram final, Dani Suárez va veure la segona groga i va deixar el seu equip amb deu. Ho va intentar el Centre d'Esports fins al final en superioritat numèrica, però sense encert per generar ocasions clares i es va haver de conformar amb el repartiment de punts. La pròxima setmana, els de Cabestany buscaran tornar al camí del triomf al camp de l'Atlètic Sant Just de Conrad Garcia que ocupa la vuitena posició, a quatre de la zona play-off.