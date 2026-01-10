El CE Sabadell busca ser campió d'hivern en un 'partit trampa' a la Nova Creu Alta

L’últim de la primera volta i el primer del 2026 a la Nova Creu Alta. El Centre d’Esports es juga el títol honorífic de campió d’hivern en un ‘partit trampa’ davant del Marbella aquest diumenge, a partir de les 16:30 h (en directe a LaLiga Plus i Football Club). Els de Ferran Costa arriben al duel després d’assaltar el lideratge el cap de setmana passat amb una golejada al Rico Pérez contra l’Hércules (1-5). El triomf, no obstant això, no ha servit per crear un estat d’eufòria, segons apunta el tècnic. “La línia és la mateixa de la resta de la temporada. Dimecres vam entrenar dues hores i mitja i, dijous, dues hores. Imagina l’eufòria que tenen els nois... Nosaltres estem per treballar i focalitzats en el dia a dia per treure el millor rendiment cada setmana. No busquem dreceres, ens agrada gaudir del camí i el que estem fent en cada instant. No hi ha més”, afirma.
La primera posició, circumstancial o no, és un bon reflex de la temporada que està fent l’equip. Els arlequinats es jugaran amb l’Atlético Madrileño (que juga al camp de l’Antequera, diumenge a les 14 h) l’honor de ser l’equip que arriba liderant la taula a l’equador de la competició. “Al vestidor hem parlat que la pilota aturada no la vam defensar bé la setmana passada, els jugadors saben que ho hem de millorar. També hem parlat que vam gestionar bé les situacions del partit. La resta és soroll extern. Lògicament, prefereixo portar els punts que tenim, però també penso que hem fet mèrits per portar-ne més fins ara. Tenim un partit important diumenge i moltes ganes de competir”, assegura.
Encara no estaran disponibles Jan Molina, Kaiser, Rodrigo Escudero ni José Ortega. “No volem forçar la tornada de jugadors si creiem que no estaran al 100%”, reconeix el tècnic. En canvi, sí que està a disposició de Costa per a debutar d’arlequinat Xavi Moreno que ja va estar en convocatòria el cap de setmana passat. “Ha arribat amb ganes i se sent un privilegiat per estar en el grup que està. L’equip l’ha acollit molt bé perquè tenim una plantilla i uns capitans fantàstics, però els minuts van molt cars. Tothom està donant el seu 100% i això fa que la competitivitat per entrar sigui màxima”, admet. Si es pot tramitar la fitxa a temps també podria entrar en convocatòria el davanter Alan Godoy, cedit del Barça.
Grans noms, però pocs resultats
Al davant estarà un Marbella decebedor en aquesta primera meitat de temporada. L’equip malagueny, un any més, havia estat un dels grans noms del mercat, fitxant futbolistes de gran trajectòria en categoria superior com Alberto Escassi, Luis Muñoz, Rodri Ríos o Eugeni Valderrama. La realitat, no obstant això, els ha col·locat en la 18a posició a un partit per arribar a l’equador de la competició. Dimecres passat van anunciar la destitució de l’exarlequinat David Movilla i, a la Nova Creu Alta, s’estrenarà a la banqueta David Cabello, tercer entrenador de la temporada. “Que canviïn suposa més feina perquè has de buscar informació que no només està en els duels que han disputat. Igualment, el missatge és el mateix que cada setmana: respectem tots els rivals, però ens mirem a nosaltres mateixos i volem fer el nostre partit i el nostre camí. Serà un enfrontament maco, en un bon horari. Ens ho deixarem tot per aconseguir el triomf”, admet.
Amb el de Barakaldo només havien sumat quatre punts en set partits, inclosa la derrota de l’última jornada en un duel en què ja perdien 3-0 en el minut 25 davant del Villarreal B. De fet, fora de casa només han aconseguit tres empats i quatre gols a favor en nou duels. Ara es troben a set punts de la permanència i només han guanyat un partit dels últims onze. "Com que no ens adaptem als rivals cada setmana, estem centrats a sortir a mossegar des del primer minut i poder aconseguir els punts. La resta és cosa seva", diu Costa. Serà el segon duel oficial entre sabadellencs i malaguenys. L'únic precedent va ser a la Nova Creu Alta en eliminatòria de Copa del Rei, el setembre del 2009, amb resultat final d'empat a zero que es va decidir en els penals a favor dels visitants. Aquell dia, els arlequinats van acabar amb vuit jugadors per les expulsions a Agustín Fernández, Roberto Morales i Juvenal Edjogo.