El projecte que uneix Maradona, Aníbal i Rubén Martínez a través de l’art

Potser heu vist a les xarxes un dibuix recordant el dia que Diego Maradona va lluir la samarreta del Centre d'Esports o un altre de Laura Fa i Marta Pontnou amb l'arlequinada el dia del pregó. Amb un estil vintage, senzill i colorit, aquests retrats són obra d'Albert 'Bertu' Aguado. El soci està plasmant records històrics del Sabadell a través d'il·lustracions digitals que comparteix al perfil d'Instagam 'MilNouCentsTres'. "Vull que tot el que vagi passant quedi dibuixat, per exemple la convocatòria d'Urri i Astals a la selecció catalana". Seguidor del CES des de la infantesa, a l'escola era un total incomprès. "Era l'únic arlequinat de tot el col·le i no podia comentar la jugada amb ningú", riu quan recorda aquella època. "Realment, a mi el futbol 'ni fu ni fa', la connexió que em mata d'amor és la que tinc amb el club, perquè ho he viscut des de petit. Molts cops he anat allà i no he entès ni el que veia, però m’he interessat per la història, les equipacions o el camp. La idea és que el projecte arribi a gent com jo. Intento connectar art i Sabadell perquè crec que això enganxa molt", remarca l'artista.
Un vincle d'arrel
"Amb 5, 6 anys ja anava a la Nova Creu Alta. Per a mi era com un parc gegant i ho observava tot des del gol nord, què passava a la tribuna o els moviments dels futbolistes". Quan va decidir dedicar-se al disseny gràfic, el Bertu volia aprofitar el talent d'observar i crear per aportar idees des de dins i va començar a treballar al club com a becari de Miguel Quereda. "Tenia una vinculació molt forta amb el Miguel, va donar molta visibilitat al Centre d'Esports. Crec que soc el primer que va fer cartells més o menys il·lustrats amb fotos de jugadors. Abans hi havia el típic anunci senzill on posava el nom dels equips en fluorescent i apanya’t. A partir d’allà vam començar a provar coses", recorda amb orgull. Un cop fora de l'entitat, Aguado sempre ha intentat compaginar qualsevol feina amb creacions arlequinades com també de la ciutat. De fet, la temporada passada va dissenyar l'adhesiu de 'La Migueleta', que va tenir un gran èxit entre l'afició i el mateix protagonista. "Els jugadors ho reben molt guai, la veritat. Són molt agraïts i això anima molt".
La marca, a la pràctica
Cert és que la seva especialitat són les làmines, "vull que la gent les tingui al menjador", però fa poc li ha donat una volta al seu segell posant a la venda samarretes de la Nova Creu Alta. Aguado fa l'aposta, però, sense ser nou en el sector. "Fa quinze anys que tinc una marca de roba amb el meu soci: 'Bullpark13'. D'estil urbà, està enfocada en els esports extrems i ara també té molta vinculació amb el món dels tatuatges". Perquè impulsar un projecte d'aquesta mena no és pas senzill... El Bertu ens ha explicat l''ABC' de les samarretes 'MilNouCentsTres'. "El primer pas és dissenyar, després adaptar aquest disseny a la samarreta i imprimir-lo amb una impressora 'DTF', que és un sistema molt ràpid. Pots fer-ne una en quinze o vint minuts. Després planxem el trànsfer sobre la tela i queda molt adaptat", tot plegat al taller que el seu soci Manolo té a casa, a Lliçà d'Amunt. Les ven a 14 € i no busca fer-se ric amb el negoci. La qüestió és visibilitzar.
'MilNouCentsTres' neix, doncs, com una manera de canalitzar dues passions: l'art i el Centre d'Esports Sabadell. "Això és una distracció total, pura diversió. El temps que abans invertia a la Play, ara el poso a l’ordinador. Vull que el projecte s'autofinanci i el que guanyo ho torno a invertir". Perquè a la llarga, l'objectiu d'Aguado és crear una narrativa que deixi empremta. "M’agradaria llogar un espai i fer una galeria amb tots els dibuixos del Sabadell. Fins i tot m'he plantejat agrupar-les en un llibre". Ara per ara, tot plegat queda lluny, però el Bertu està absolutament satisfet de la rebuda que ha tingut la seva iniciativa. "A la gent li ha agradat, s’està compartint molt. Encara estic redefinint l’estil, però estic molt motivat". Segur que pròximament prepara més sorpreses per continuar relatant la història arlequinada amb traça i color.