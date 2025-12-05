Troben dinamita en un pis de Castellar: ensurt majúscul per perill d'explosió

Un equip de desactivació d'artefactes explosius de Mossos d'Esquadra (TEDAX) s'ha desplegat al carrer Montcada de Castellar del Vallès per extreure dinamita trobada en un pis. L'operació ha generat un gran enrenou als veïns i comerços més propers a l'habitatge, que han hagut d'abaixar les persianes per si hi havia una explosió. Els agents especialitzats han tallat el pas al carrer per seguretat. Han pogut extreure 10 cartutxos de dinamita, que tenien uns 60 anys, sense que es produís cap detonació.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tExtracció de dinamita del carrer Montcada de Castellar del Vallès\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nLa policia catalana s'ha desplegat ràpidament després de rebre una trucada d'avís. L'habitatge havia estat propietat d'un home que havia treballat molts anys enrere en una mina, segons expliquen fonts de Mossos d'Esquadra. La hipòtesi amb què treballa la policia és que durant dècades l'home havia guardat cartutxos de dinamita al pis, que ara es trobava buit. Ha estat aquest divendres, 5 de desembre, quan els hereus del pis han trobat la dinamita i, espantats, han alertat les forces de seguretat. Segons Mossos, la dinamita estava en mal estat i mullada. \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tExtracció de dinamita del carrer Montcada de Castellar del Vallès\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n