Obres a piscines d'estiu en ple hivern

Que faci el fred no vol dir que no es pugui pensar en piscines d'estiu. Almenys, amb aquesta mentalitat actuen diferents municipis de la comarca, immersos en processos de construcció o millora de piscines exteriors. Un dels capítols més avançats es viu a Castellar, que espera amb anhel un equipament que ha d'estar operatiu l'estiu d'aquest pròxim 2026. Segons va confirmar fa uns dies l'alcaldessa, Yolanda Rivera, els treballs avancen segons la previsió inicial i tot fa pensar que es complirà el calendari. En la visita institucional, Rivera va repassar un projecte que suposa una de les inversions més importants a la vila en l'última dècada. La proposta de les instal·lacions es va presentar amb algunes reticències de l'oposició, que considerava que calia aprofitar l'oportunitat per ampliar l'oferta amb una piscina coberta. Finalment, es va optar per un equipament que tindrà alguns serveis oberts tot l'any, però pensada sobretot com a refugi climàtic en els mesos més calorosos.
El nou complex s'alça en una finca de més de 6.000 metres quadrats al costat del parc de Colobrers, entre la ronda de Tolosa, el camí de Can Casamada i les pistes d’atletisme. La instal·lació disposarà de 1.500 metres quadrats de làmina d’aigua, distribuïts en quatre vasos amb funcions diferenciades. La piscina principal serà d’ús lúdic i incorporarà una zona de platja que facilitarà una entrada progressiva a l’aigua. Paral·lelament, la piscina destinada a la pràctica de la natació tindrà 25 metres de llarg i sis carrils, de manera que s’ampliaran les opcions esportives del municipi. El complex inclourà també una piscina de relaxació i un vas adreçat específicament al públic infantil. En conjunt, aquests espais multiplicaran per sis la làmina d’aigua de l’actual piscina descoberta del Complex Esportiu de Puigverd i gairebé triplicaran la superfície de les piscines que havien existit històricament al carrer de Sant Feliu, on avui hi ha l’escola El Sol i La Lluna.
L’entorn del nou equipament comptarà amb una zona enjardinada de 3.000 metres quadrats, dotada d’espais d’ombra, taules de pícnic i dutxes -també hi haurà vestidors-, així com una superfície pavimentada de 1.000 metres quadrats. Aquest mateix edifici integrarà el bar-restaurant, amb sala interior i terrassa, que estarà operatiu durant tot l’any i vol ser un lloc de trobada obert a tota la ciutadania. El projecte inclou igualment la millora de tot l’entorn urbanístic, amb la pavimentació del vial i de les voreres adjacents, la creació d’un aparcament en bateria i la reforma del camí lateral que connecta amb el camí de Can Casamada.
Ben a prop, les obres per disposar d'una nova piscina s'han de dur a terme també a Sentmenat. L'executiu que va arrencar mandat el 2023 va trobar una situació complexa en l'equipament, que ha obligat a prioritzar les obres de millora en un espai molt malmès i que va haver de ser tancat per "danys estructurals molt greus". Ara, l'objectiu és donar un nou impuls a tota aquesta zona amb una reforma important. L'alcaldessa, Montse Rueda, va explicar els punts clau de l'obra i s'espera que aviat la maquinària aterri en l'indret per executar treballs que transformaran el lloc. "Volem que, amb la npaxuna brevetat possible, els sentmenatencs tornem a gaudir quaranta anys més d'aquest emplaçament tan estimat", va dir fa unes setmanes.
En molts punts, la construcció d'una piscina s'emmarca en la posada en marxa d'altres espais per a la pràctica esportiva. A Cerdanyola, el setembre van començar les obres de la fase 1B de la nova ZEM Riu Sec. L'actuació contempla la construcció d'un pavelló i un edifici que acompanyin la zona de tennis i pàdel i l’aparcament exterior ja executat. Allà també hi haurà una piscina, en aquest cas, coberta. En un projecte similar s'embarca Palau-solità i Plegamans, que a l'abril va licitar per primer cop la construcció del complex esportiu amb piscina coberta, piscina exterior i solàrium, vestidors, saunes i banys de vapor, sales tècniques, sales d'activitats dirigides i musculació. L'inici de les obres, però, s'endarrerirà per una resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que obliga a tornar a fer la licitació. La previsió era que les obres comencessin al desembre, un escenari inviable pel reinici del procés administratiu.
Més enllà de les noves instal·lacions d'aigua, la majoria de les localitats aprofiten que no hi ha afluència per fer retocs puntuals, accions quirúrgiques i arreglar desperfectes després de temporades d'estiu que cada any creixen en assistents. L'objectiu és ampliar i millorar l'oferta d'espais per remullar-se. La comarca espera noves i renovades instal·laciones en els pròxims temps.