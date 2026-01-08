La nova residència d'estudiants de Badia està prevista pel 2028

La futura residència d'estudiants de Badia es preveu que obri les seves portes el curs 2028-29. L'ajuntament del municipi vallesà i els promotors del projecte, Entreriver i Catella Asset Management, han presentat la iniciativa in situ aquest dijous, al carrer del Pla del Fonollar. Es construirà en uns terrenys de Culmia que s'han començat a urbanitzar i que acollirà altres equipaments en la que és la nova zona de desenvolupament urbà i econòmic del municipi.
L'equipament tindrà 319 places residencials i un supermercat que estarà obert a tothom. Aquesta residència és un dels primers projectes amb els quals Badia vol "passar de ser una ciutat dormitori a universitària", i la considera una "oportunitat estratègica de creixement econòmic amb impacte directe sobre el comerç local", segons ha dit l'alcalde, Josep Martínez Valencia. "L'arribada de centenars d'estudiants generarà un flux continu de consum, diversificarà el comerç local i generarà feina per a la gent de Badia", aposta el batlle.
En aquests moments s'està urbanitzant la zona d'11 hectàrees on es construirà la residència, i també s'ha confirmat la presència d'un supermercat Lidl i un altre de Bonpreu Esclat. A part, s'estudia ubicar-hi una residència per a la gent gran i un altre espai comercial de titularitat municipal que el consistori vallesà treballa per definir.
Segons Martínez Valencia la transformació d'aquesta zona, limítrofa amb el polígon Sant Pau de Riu-sec, de Sabadell, ha de suposar un impuls per Badia, que l'any passat va celebrar els seus primers 50 anys. Així com aleshores Badia va néixer per ser ascensor social, ara vol que l'impuls de ciutat universitària torni a tenir aquest esperit. El conseller delegat d'Entreriver, Daniel Entrecanales, ha qualificat el projecte de "molt important i creiem que podem aportar dinamisme al comerç de Badia entre altres coses".