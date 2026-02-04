Badia comença el procés per construir l'anhelada residència de gent gran

Pas endavant en una de les reivindicacions històriques a la comarca. L’Ajuntament de Badia ha iniciat els tràmits administratius per cedir una parcel·la de titularitat municipal a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l'anhelada residència de persones grans al municipi. El juny passat, el consistori va oferir dues parcel·les com a possibles ubicacions de l'equipament per a la tercera edat: l’antic Casal de Joves i les antigues escoles. Després de diferents reunions polítiques i tècniques amb el Govern català, s’ha triat la parcel·la de l’antic Casal de Joves.
L’alcalde badienc, Josep Martínez Valencia, valora molt positivament l’acord, que situa almenys un horitzó que fins ara no existia. “La residència de persones grans a Badia és una petició de ciutat que l’Ajuntament ha entomat fent tot allò que estava a la nostra mà per facilitar la seva posada en marxa. Per això, després de nombroses reunions conjuntes, podem dir que, un cop acordada la ubicació, iniciem els tràmits de cessió a la Generalitat perquè faci realitat la residència a Badia”. El batlle celebra que “l’Ajuntament continua avançant de la mà de la Generalitat” i insisteix en “la necessitat d’un equipament d’aquestes característiques al municipi, a l’espera que els pressupostos de la Generalitat es puguin aprovar”.
La ubicació que s’ha triat, que tindrà una superfície aproximada de 2.195 metres quadrats, permet la construcció d’una residència pública moderna, amb capacitat per a 90 persones, en un edifici amb planta baixa i sis plantes, i amb una alçada màxima de 25 metres. La Generalitat serà l’organisme responsable de la construcció i de la gestió d’aquesta residència pública, pensada per a veïns de Badia i de tota Catalunya. Des del consistori afegeixen que s’ha triat la zona de creixement urbà i econòmic de Badia, a l'oest, perquè l’altra parcel·la -on són els antics col·legis- està situada molt a prop de vies de comunicació, com les autopistes AP-7 i C-58, i vies ferroviàries. Una realitat que la fan menys adequada, ja que la seva proximitat a aquestes vies, amb un volum elevat de circulació i de transport de mercaderies, la fan menys recomanable per a aquest tipus d’equipament. En l'àrea finalment triada no només hi haurà el nou edifici per a gent gran, sinó també una residència per a estudiants i altres espais de desenvolupament econòmic, a tocar de l'Ikea.
L’Ajuntament s'ha reunit dimecres a la tarda amb representants del Grupo Progeriàtrico per explicar-los l’acord assolit amb la Generalitat. L'entitat ha portat la bandera de la residència pública a Badia des de fa dècades, expressant la urgència d'aquest equipament en una població envellida. Les dades així ho mostren. Badia és un dels municipis de la comarca amb el percentatge més alt de persones de més de 65 anys (22%) i un índex d'envelliment del 173,4, indicador que ha pujat gairebé 30 punts des del 2021 (146,9). La situació és especialment notable entre les dones.