Badia tindrà un nou pol econòmic i residencial a tocar de l'Ikea: "És un dia històric"

Badia tanca l'any del seu cinquantè aniversari amb una notícia històrica. I no és una frase grandiloqüent: la decisió no té precedents. Per primera vegada en mig segle, la localitat vallesana ampliarà el seu radi d'acció amb una nova zona de desenvolupament urbà i econòmic a l'oest. Un punt estratègic, a tocar de Sant Pau de riu-Sec, que ha de vertebrar la connectivitat amb Sabadell, Barberà i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'ambiciós projecte, que es desenvoluparà en un terreny d'unes onze hectàrees a tocar del camp municipal Sergio Busquets, preveu l'arribada de dos supermercats -Bonpreu i Esclat i Lidl-, a més d'una parcel·la residencial destinada a la comunitat universitària i una àrea comercial de titularitat municipal que en els pròxims mesos s'anirà definint conjuntament amb administracions supramunicipals. A més, des del consistori han ofert un altre dels terrenys disponibles a la Generalitat perquè valori la possible construcció de l'anhelada residència per a la gent gran en aquest sector.
Les màquines han d'aterrar el pròxim dilluns en l'indret. La previsió és que les obres d'urbanització, que suposaran una inversió de 7,1 milions d'euros, estiguin enllestides en un any. Llavors, començarà la construcció dels edificis, començant pels dos supermercats. De fet, la transformació en l'emplaçament, que també tindrà més espai verd i nou aparcament, ha de suposar una millora en tota la mobilitat, amb nous vials i rotondes que facilitin la connexió amb tot l'entorn. "El somni es fa realitat perquè Badia creix", reivindicava l'alcalde, Josep Martínez Valencia, en la presentació d'aquest divendres. En aquest sentit, celebrava la decisió de confirmar una "aposta decidida i històrica" per a desenvolupament d'una zona que estava en desús. Els pilars del projecte, ha dit, persegueixen la dignificació urbana, el creixement econòmic i la connectivitat i mobilitat, no només local, sinó també des d'un punt de vista comarcal, per esdevenir un lloc de referència.
Les obres d'urbanització estan impulsades per la promotora Culmia, que es farà càrrec dels costos dels treballs; Berrysar, que ha fet el projecte; la constructora Obres i Serveis Roig; i l'Ajuntament. De moment, la primera fase garanteix l'arribada dels dos nous establiments d'alimentació, amb un centenar de llocs de treball nous, i a l'espera de concretar en els pròxims mesos com es desenvoluparà i quin serà l'encaix de l'àrea residencial. En aquest sentit, Valencia remarca la voluntat de convertir aquest nou eix habitacional com una oportunitat per a la formació i el vincle universitari, en una ubicació privilegiada que fins ara ha donat l'esquena al campus de Bellaterra. Pel que fa a l'equipament per a gent gran, l'enderroc de l'edifici de Fundació Tallers s'assenyala des del consistori com un terreny ideal per a fer realitat la residència.
Des de la promotora, han coincidit a celebrar la posada en marxa d'una "nova centralitat" que feia anys que s'havia plantejat. L'estudi de les particularitats de la zona -amb un pol comercial a Via Sabadell- va frenar en un primer moment qualsevol acció, que finalment es durà a terme gràcies a un canvi d'usos per repensar l'indret. En aquest sentit, un dels representants de Culmia presents en la roda de premsa apuntava que hi ha una tercera empresa en camí, a més de Lidl i Bonpreu Esclat.
Les tasques de la maquinària que ara arrenquen suposaran algunes dificultats per als veïns de la zona, especialment, en el tram de l'avinguda del Cantàbric. Tot i així, Martínez Valencia ha assegurat que es treballarà per facilitar el trànsit i l'estacionament durant els pròxims dotze mesos. També hi haurà informadors destinats a explicar l'evolució de la iniciativa als carrers. En aquest sentit, el batlle ha enviat un missatge d'optimisme als residents de l'oest, però també de tot el municipi. "Som una ciutat que creix, es transforma i que guanyarà i dignificarà un nou espai urbà amb impacte econòmic positiu per a tot el veïnat". El primer nucli dedicat específicament al desenvolupament econòmic i urbà en tota la història de Badia ja comença a veure la llum.