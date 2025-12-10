La carrera professional d'Antonio Díaz no ha deixat de sumar capítols que sonen inversemblants per a un nen de Badia que va créixer amb el somni de volar. Després de conquerir els Estats Units en els últims anys i fins i tot comprar-hi un teatre, l'últim truc de l'artista vallesà el torna a portar a prop de casa i el vincula a una obra clàssica de Catalunya. El Mago Pop ha comprat els drets del popular muntatge 'Mar i cel' a Dagoll Dagom i el musical tornarà en un futur pròxim, sense data encara, al Teatre Victòria -del qual n'és també propietari-.
La companyia Dagoll Dagom va dir adeu el 13 de juliol amb l’última funció de l'espectacle de pirates. Aquest és un dels anuncis que ha fet aquest dimecres l'il·lusionista en una roda de premsa a Barcelona, en la qual ha estat acompanyat per destacades figures internacionals com Helen Hunt, Aaron Paul, Mira Sorvino, David Henrie, Michelle Rodríguez, Paz Vega, Leonor Watling, Jon Kortajarena o Aitana Sánchez Gijón.
El Mago Pop també ha anunciat la creació dels Broadway awards a Barcelona i una gira mundial del seu espectacle per grans estadis. L'arrencada serà al Santiago Bernabéu, de Madrid. L'última parada serà al renovat Camp Nou, a Barcelona. L'objectiu és portar la seva màgia a més de 80.000 persones de forma simultània. Tot i que no es coneixen totes les ciutats on actuarà, el projecte arrencarà durant el 2027 i s'allargarà en el temps. Potser, com l'última gran exhibició del geni de Badia.
El musical 'Mar i cel', basat en l’obra d’Àngel Guimerà, amb música d’Albert Guinovart i text de Xavier Bru de Sala, va reunir en la seva última temporada més de 300.000 espectadors i, d'aquests, prop de 40.000 eren estudiants que han conegut la història de la Blanca i el Saïd en funcions escolars. Després d'estrenar-se el 1988, el musical es va recuperar el 2004, el 2014 i el 2024, amb més de 1.600 funcions que han congregat 1,5 milions d'espectadors. Díaz vol ara que la proposta faci un pas més i arribar així a un nou públic.