Quatre candidates per la retirada de l'amiant a Badia

Badia ha superat una nova fase en el llarg camí cap al desamiantatge. Després de les reunions amb més d'un centenar de comunitats en els últims mesos, el despatx de l'Ajuntament ja compta amb les carpetes de les companyies candidates a executar els treballs en el municipi.
En total, quatre empreses o agrupacions d'empreses (UTE AGD Magma, UTE Deltapunt Ides, UTE Vilà Vilà Urba Complet i Polcosmetic SL) han presentat tota la documentació necessària, han lliurat les seves propostes i han visitat la ciutat per conèixer les característiques específiques de les edificacions de Badia. Des del consistori remarquen que és un requisit indispensable per poder-se presentar. Un cop l'Ajuntament ha rebut aquestes ofertes, el procés continua per triar l'empresa o empreses guanyadores dels tres contractes per a la retirada de l'amiant. Els treballs es faran en 127 blocs d'edificis de Badia, la primera fase del procés de retirada d'amiant d'edificis residencials més ambiciós que mai s'hagi iniciat a Europa.
Satisfacció institucional
L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez Valencia, valora molt positivament la participació en el procés de licitació. “L'interès de les empreses demostra la qualitat tècnica de la licitació que hem preparat, tot i ser un procés pioner a Europa i tremendament complex; a Badia sempre ens hem superat davant dels reptes i les dificultats i, la presentació d'aquestes quatre empreses és un gran pas per a la consecució de la retirada de l'amiant que es mereix la nostra ciutat”.
La mesa de contractació de l'Ajuntament es va reunir la setmana passada per avaluar les quatre propostes, tenint en compte diferents aspectes. Entre ells, el preu de cada oferta, l'experiència de cada empresa en treballs de retirada d'amiant amb característiques similars a la de Badia, i el seu compromís per garantir un procés àgil i segur. El procés d'avaluació de les propostes s'està fent durant aquestes setmanes per part de l'Ajuntament. Fonts municipals no detallen el calendari d'actuacions. De moment, la mesa s'haurà de tornar a reunir un cop s'ha requerit més documentació a alguna de les empreses. En les pròximes setmanes s'esperen novetats per decantar la balança i iniciar els treballs. De fet, Martínez Valencia ha defensat en els últims mesos la intenció que es pugui començar sobre el terreny abans de tancar l'any.
Gairebé 3 milions d'euros en la primera fase
El procés de licitació ha de complir totes les garanties jurídiques i de salut, i l'elevada quantia del contracte fa que sigui especialment lent i complex. Per aquests motius, des de l'executiu local mantenen que cal esperar que es resolgui quines empreses són les guanyadores per poder establir un cronograma dels treballs de retirada. "Amb la presentació d'aquestes 4 empreses o grups d'empreses, Badia està més a prop de ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant", celebren.
El valor estimat de la licitació d'aquesta primera fase és de 2.952.466,01 euros (IVA exclòs), un import que estarà íntegrament subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya, com a part de la subvenció de 4,4 milions d'euros que la Generalitat de Catalunya va atorgar a l'Ajuntament de Badia per a la retirada de l'amiant de tots els blocs d'habitatges de la ciutat.