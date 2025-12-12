Marta Farrés: "Sabadell lidera. És un referent al Vallès, a Catalunya i a Espanya"

"Tornem a ser un motor industrial del país. Les dades ho avalen". Marta Farrés ha reivindicat el paper de la ciutat en l'economia catalana durant la trobada de Nadal amb els mitjans a LaSala aquest divendres. L’alcaldessa de Sabadell assegura que ha complert un dels objectius que es va fixar en assumir el càrrec. “Som un referent al Vallès, a Catalunya i a Espanya. Exercim lideratge i, a més, ens el reconeixen”, ha expressat.
Farrés considera que l'evolució del PIB (+25% des de 2019) i de la renda per càpita (+6%), juntament amb unes xifres d'ocupació a nivells de 2008, avalen el reposicionament econòmic de la ciutat. Defensa que els bons resultats no només responen al context econòmic positiu a tot l'Estat, sinó també a les polítiques del Govern de Sabadell: “Hem eliminat traves i hem agilitzat els tràmits tant d’activitat com de construcció”.
Sabadell tancarà l'any amb prop de 3.000 empreses i una facturació de prop de 5.435 milions d'euros. L’executiu aspira a augmentar la inversió i l’activitat empresarial amb més sòl industrial disponible, la nova seu d’Acció i l’oficina d’atenció a l’empresa recentment inaugurada.
L'alcaldessa creu que l'entorn de l'Aeroport (Sud-oest) i Sant Pau de Riu-sec són espais decisius per "recuperar el múscul industrial". L'Ajuntament manté converses "avançades" amb Aena sobre el nou pla director de l'Aeroport, que planificarà noves inversions a dins i a fora de l'equipament.
El creixement econòmic i l'atracció de noves empreses ha de servir per crear ocupació i reduir la dependència dels subsidis, remarca Farrés. "Les ajudes socials han de ser puntuals i no resolen el problema", ha defensat l'alcaldessa.
Inversions per atreure empreses
Farrés també ha destacat la inversió d’un milió d’euros per dignificar l’entorn del Ripoll. “Si tenim un riu més digne, generarem més activitat econòmica”, ha remarcat. Segons l’alcaldessa, les inversions en sostenibilitat i en la lluita contra el canvi climàtic també reforcen l’economia local.
“Les mesures que hem impulsat des de Sabadell ens fan més competitius: les empreses vindran perquè disposem d’energia més econòmica i d’un subministrament d’aigua garantit. Tenim en marxa un projecte pioner d’aigua regenerada”, ha argumentat.
Encara pel que fa a infraestructures, l’alcaldessa ha celebrat els avenços en la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. El president de la Generalitat va anunciar que les obres començaran el 2028 i que el Govern assumirà els sobrecostos del projecte en una entrevista amb el Diari. “Necessitàvem posar-nos-hi i perdre complexos, i ho hem fet”, ha reivindicat Farrés.