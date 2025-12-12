"Cada plat té la seva versió senzilla i l'elaborada. No cal complicar-se sempre a la cuina"

Cristina Roig, assessora gastronòmica, es guanya la vida divulgant coneixements de cuina i impartint classes sobre la professió. “Fa molts anys que soc professora de cuina i vinc del negoci familiar [un hotel]. Vaig deixar l’altra feina per dedicar-me al que faig actualment”, explica. Segons assegura, és una apassionada del que fa i es desmarca de la visió tradicional sobre la cuina: “M’agrada veure la cuina com una cosa més enllà, i no només com un pas previ a menjar”, exposa. La gastronomia no és sempre igual durant tot l’any i cada estació té les seves peculiaritats i secrets que hem d’aprofitar. Segons assegura Roig, “la naturalesa ens dona els aliments adients per cada temporada de l’any i li hem de treure el màxim rendiment possible”. Actualment, a l’hivern –i en temporades de fred, en general–, “se solen consumir moltes més verdures de la branca de les crucíferes (bròquil, coliflor, col...), la família de les cebes, les carxofes, els tubercles i tota la part dels espinacs, bledes...”.
Què no pot faltar per Nadal?
“A l’hivern necessitem plats que ens escalfin i aquests són els de cullera, on podem posar les verdures, i tota la part proteica (porc, vedella i pollastre) i d’hidrats de carboni (escudella i galets)”, diu. Amb aquesta combinació, doncs, tenim el “plat estrella que no pot faltar” durant les festes de Nadal. “L’escudella i la carn d’olla de primer i un pollastre rostit de segon és el plat que hi ha de ser sempre”, diu. “A partir del pollastre rostit podríem fer uns canelons i ja aniríem a tres plats”, agrega. Segons l’assessora gastronòmica, “de cada plat hi ha la versió senzilla i la complicada” i, sovint, la gent no es vol encarar a fer plats de cullera elaborats “per manca de temps”. “De totes maneres, podem fer una escudella amb una mica de pollastre i algunes verdures i no cal invertir les hores que la gent creu”, assegura Roig, encoratjant la ciutadania a fer plats “que no requereixen molta elaboració".
“Amb un bon producte i fresc ja tens més del 50% de l’àpat assegurat
Davant d’això, proposa quatre plats molt senzills i nutritius per fer durant qualsevol època de l’any i, especialment, a l’hivern: la verdura bullida –que pels més atrevits proposa posar-hi moniato en comptes de patata, o totes dues–, fideus a la cassola amb costella de porc, pollastre rostit o trinxat. D’altra banda, exposa que ha tornat a agafar importància tot el que envolta la cultura gastronòmica catalana i que, actualment, “és un dels moments en què l’escudella i la carn d’olla s’han tornat a posar de moda als restaurants i la gent busca aquest record de la tradició perquè la cuina és record i memòria, i ens connecta amb les emocions”.
El producte de proximitat, clau
Segons l’assessora gastronòmica, el plat ideal que no pot faltar quan fa fred durant les festes de Nadal és el següent: de primer, “una bona escudella” i carn d’olla; de segon, pollastre rostit –que amb el que sobri se’n poden fer canelons–, i, de postres, un panettone a temperatura mitjana (per estovar el gluten), acompanyat de gelat de vainilla amb un toc de sal. “Amb un bon producte i fresc ja tens més del 50% de l’àpat assegurat. Per tant, recomano que la gent compri aliments als mercats més pròxims a casa seva, que la qualitat està assegurada”, diu. A més, fa una crida a fer una cuina senzilla i a “no complicar-se”: “Que la gent faci el que sap fer i que no es compliqui la vida. De vegades menys és més i, sobretot, a la cuina”, diu. Així, “amb un bon producte i una preparació senzilla es pot tenir un àpat molt bo”. "A Sabadell hi ha molt bon producte, per tant, cal aprofitar-lo i recórrer a les parades amb producte de proximitat", sentencia.