VietBo, el primer restaurant vietnamita del Vallès

Ha obert al carrer de Gràcia el primer restaurant vietnamita de Sabadell, l'únic dels dos vallesos i un dels pocs del país a fora de Barcelona. No és una cadena ni té a darrere cap gran grup empresarial, sinó quatre joves emprenedores amb una il·lusió desbordant per oferir fidelment els sabors del seu país, casolanament i amb ingredients autèntics. Són les germanes Minh i Dung, la Yen i la Trang. El VietBo va obrir el juliol sense fer massa soroll amb una petita carta i un menú diari que han anat ampliant de mica en mica fins a guanyar-se una bona clientela ben variada que, majoritàriament, no sabia absolutament res sobre gastronomia vietnamita.
Hi ha uns quants clàssics del país asiàtic. “El millor entrepà de Sabadell”, bromeja en català la Minh, alumna del Centre de Normalització Lingüística i enamorada d’un sabadellenc. Es refereix a un sandvitx tan popular a altres racons que apareix al diccionari Oxford, el Banh Mi. El serveixen en un pa fi i cruixent, amb poca molla per deixar espai per farcir-lo de porc marinat a la brasa, verdures i salsa. També és típic el Bun Cha, un plat de fideus d’arròs amb carn o bolets. El 2016 es va fer viral una foto de l’Obama degustant-ne una ració de porc assegut tranquil·lament en un tamboret de plàstic d’un humil restaurant familiar de Hanoi.
Ara que arriba el fred serà temps de Pho, sopa de fideus de cocció molt lenta, amb el xup-xup d’ossos, espècies i verdures. “Si no crema, no és Pho. A Vietnam, fins i tot, se n’esmorza”, diu la Minh. Els rotllets que serveixen, un a un cargolats a mà, tenen llagostins i són més frescos i menys pesats digestivament que els xinesos. “El nostre menjar és poc greixós i fresc. També ressalta gustos i té contrastos. A més, per cultura, hi ha verdura a tot arreu”, assegura la restauradora, que va aterrar a Barcelona per fer d’au pair un any, sense saber que aniria a parar a Sabadell. Els Nems, farcellets de carn picada i verdura, són deliciosament cruixents.
Les begudes mereixen una carta a part. A banda de la cervesa Saigon, tenen obert tota la tarda per oferir la possibilitat de tastar, entre diferents tes i frappés, un fantàstic cafè vietnamita fred, semblant a un batut i amb notes que evoquen la xocolata, amb una capa cremosa de sal a damunt.
“Quan cuinàvem per amics o els portàvem a algun restaurant de Barcelona, sortien encantats. La idea va anar creixent, però la inversió era gran. Al final ho hem aconseguit. Esperem que molta gent descobreixi el sabor de la nostra gastronomia”, diu Minh. Al seu país, del ‘bon profit’ en diuen ‘desitjo que sigui saborós’.