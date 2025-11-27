El Tros, una parcel·la d’amor per la cuina

Des de fa mig any els sabadellencs podem anar al Tros. No cal que ningú agafi l’aixada, no és cap petit terreny familiar on treballar l’hort. Només cal portar-hi gana. És el nom d’un nou restaurant al carrer Tres Creus, sens dubte una de les propostes gastronòmiques més interessants de Sabadell, on l’equip de l’empresari Xavier Orobitg combina amb encert un grapat d’idees de la bona cuina amb un manament sagrat: estar radicalment convençuts del que fan i gaudir-ho. Hi trobem una carta –i sobretot un fora carta– amb excel·lent producte de la terra i de temporada, cuidat amb amor el neguit juganer de distingir-se, però des de l’honestedat, sense aliments de luxe, ni esferificacions pretensioses, ni foteses.
El deliciós melós de xai del Tros és la demostració perfecta per explicar aquesta idea de respecte gastronòmic. Fan portar la raça xisqueta del Pallars, autòctona i de primera qualitat; tenen la peça quatre hores maridant-se i pot estar-ne una dotzena coent-se a baixa temperatura. La capa de fora és lleugerament cruixent, però es desfà quan hi claves la forquilla entre el condiment de crema d’albergínia. En temporada de bolets, benvingudes siguin unes trompetes de la mort per acompanyar el fricandó de vedella de vaca o una fideuà de carn amb presa ibèrica de bellota. El Tros ens fa delectar amb un trinxat de col i patata i ens regala plaer amb una simple però encertada truita oberta amb bacallà i oli d’alfàbrega. No és arriscat pronosticar que en dos dies estarà de moda.
La majoria dels plats del restaurant són amb una base tradicional i un toc refinat, com si l’amor de la iaia pel xup-xup es sofistiqués amb un curs de cuina. Estan pensats perquè es puguin compartir, tot i que no necessàriament. El tiquet ronda entre els 35 i els 50 euros per persona, en funció del vi, que precisament és una de les apostes de l’establiment d’Orobitg, responsable del celler vins del Tros, a Vilalba dels Arcs. El restaurant ofereix una coherent selecció de vins característics d’arreu de l’Estat i de França.
Orobitg dona total llibertat i confiança al cap de cuina, David Salvador. “Investiguem, provem coses noves, juguem. Treballem majoritàriament amb producte humil, més enllà de la tòfona quan n’és temporada, però hi donem una volta top”, explica. No caldria ni esmentar-ho, però malauradament és una excepció a la restauració: al Tros no hi entra res envasat de fàbrica, ni tan sols postres. “El que fem ha d’aportar alguna cosa. No volem obrir bosses de croquetes del congelador ni fer patates braves. L’únic que no fem són els formatges, però és que no podíem tenir la cabra!”, bromeja el xef. Aquí gaudir és innegociable: “D’aquí poc vindrà l’escudella i hem fet 14 quilos de massa per a canelons, que ens tocarà tallar i caragolar. Ara ens ho passarem bé”, augura.
"No volia un transatlàntic"
Feia anys que Orobitg tenia ganes d’obrir un petit restaurant com aquest, a prop de casa, sense torns que fan anar amb presses, amb una carta de vins que permet oferir sopars maridatge, econòmicament sostenible i que el faci gaudir. “És una barqueta, no volia un transatlàntic”, precisa. Al Tros hi trobem la cuina a la vista i el despatx sabadellenc Studio N5 hi ha donat calidesa amb textures naturals i una paleta de colors terrosos. L’empresari sabadellenc també s’ha assegurat de trobar “un equip petit, indispensable i ben avingut”, format pel David, el Carles, la Denisse, la Laura, la Maria i el Gerard.