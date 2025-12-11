El dinar de Nadal es prepara al Mercat Central: "Aquest rap és per pixar colònia, nano!"

Els més espavilats saben que el partit important per guanyar un bon àpat de Nadal es juga aquests dies. I en un lloc molt concret, el Mercat Central de Sabadell. Anticipar-se vol dir evitar disgustos: s’hi troba tot el que necessites i, sovint, a un preu més econòmic, perquè a última hora i amb pressa hi ha més demanda i menys opcions. Són dies que els paradistes despatxen recomanacions de menús, revelen receptes secretes, ofereixen consells culinaris i, com sempre, regalen aquella alegria que va associada a aquesta àgora del tiberi de qualitat, proximitat i temporada. Hem fet l’exercici, a la recerca del menú de Nadal que ens farà quedar com uns amfitrions de primera sense haver-nos de trencar massa les banyes. Hem anat a plaça i, simplement, hem preguntat.
No descuidis l’aperitiu
L’aperitiu és tan important com tot el que vindrà després. Hi ha autèntics insensats que descuiden la primera impressió i serveixen quatre bosses i un parell de llaunes de la pitjor qualitat que han trobat a últim moment a l’únic supermercat obert. És veritat que es diu que la clau per a un bon àpat és la companyia, i no tant el menjar, però no per això cal agredir els comensals de bones a a primeres.
Per a no fallar, la qualitat i la varietat d’olives, conserves i pesca salada de Manyosa. Ens hi trobem l’encant de la Maite. “Aquestes olives sempre triomfen!”, diu amb entusiasme. “Els clients en volen de diferents menes barrejades i abundants. N’hi ha amb all, amargues, picants, negres...”. Una mica de tot. El preu de les olives, en funció de la varietat, ronda entre els 10 i els 15 euros el quilo. Per arrodonir-ho, “també tenim banderilles amb gildes”, diu la paradista de la mítica botiga del Mercat Central oberta el 1930.
El verd també fa festa
Sí, és compatible. Es pot posar una mica de verd al dinar de Nadal. Farà festa i ningú no es deprimirà. Al contrari, aportarà color i salut. A la parada Elena de Caldes tenim la sort de trobar-nos l’Antonia, que recomana afegir l’api –3,95 euros la unitat– en algun aperitiu o en algun entrant, ja que pot ajudar a fer la digestió. “Va molt bé!”. Dietèticament, és ben ric: el seu alt contingut en aigua, fibra i compostos naturals afavoreix el trànsit intestinal, redueix la inflor abdominal i contribueix a prevenir el restrenyiment. I com a entrant, l’Antonia ofereix la idea d’una amanida amb pinya –4,75 euros el quilo– i llagostins.
Canelons de bolets
No serem nosaltres els instigadors a saltar-se la tradició particular de cada casa, que no volem ser responsables de cap daltabaix familiar. Si des de temps immemorials toca canelons, canelons a taula. Ara bé, això no prohibeix atrevir-se a jugar una mica. A la parada de fruita i verdura Roser Clapés, la Núria ens proposa uns canelons de bolets. Com que hi hem anat un dimarts després de pont, hi té camagrocs –24 euros el quilo– i cistelles de rovellons –entre 6,95 i 10 euros la unitat–, però l’endemà segur que li porten llenegues i rossinyols. Per a uns bons canelons que semblaran de restaurant de primera, no hi ha gaires secrets: “Potxem el porro i, una vegada estigui llest, apugem el foc, ben viu, perquè així no deixin anar massa aigua... I a farcir canelons!”, comenta la paradista.
Com que els bolets són majoritàriament aigua, si es cuinen a foc baix la paella acaba semblant un guisat o un bullit. El foc viu evapora l’aigua, intensifica el gust del bolet i ofereix una textura daurada.
Toca peix?
Visitar la parada del David, de la peixateria M. Luz, és comprar números de la loteria per fer-se un fart de riure. “Què et recomano? Doncs anar a un restaurant”. Ara seriosament: “Aquests raps negres d’aquí són per pixar colònia, nano! Ja ho pots escriure, no et preocupis”. Els ensenya: en té de tres menes: a 27 o a 32 euros el quilo i, després, una tercera opció prèmium de “raps XXL” a 45 euros el quilo. “Jo els faria a la marinera, amb quatre gambes i quatre almejas”, diu el paradista.
El David ens aconsella no encantar-nos a l’hora de comprar la matèria. “Si ho compres ara, ja ho tens i t’estalvies quedar-te sense o que el preu pugi perquè n’hi ha poca. Per exemple, la setmana passada va fer molt mal temps a Noruega i els pescadors no van poder passar a recollir les gàbies d’escamarlans. Aquesta setmana, doncs, n’hi ha hagut pocs i més cars”.
Toca carn?
Aquí fer tard també pot implicar quedar-se’n sense. A la cansaladeria-xarcuteria Cal Prat són tendència popular les llonzes llamineres farcides. “Millor reservar-les amb antelació perquè s’esgoten”, comenten des del taulell de la parada. En serveixen tant crues –20,65 euros el quilo– com cuites a baixa temperatura –29,90 euros el quilo– i ofereixen tot el que necessites com a xef per a un àpat nadalenc: “Són fàcils de fer i quedes molt bé”, aconsellen de la parada. “En venem moltes. Totes tenen una base de carn picada nostra i poden portar prunes i pinyons o bé ceba caramel·litzada i formatge o bé pernil dolç i formatge tendre. Per fora estan envoltats de bacó”, explica. A més, amb la peça va inclosa una recepta i tots els consells que el client necessiti. “Queda molt bo amb patates i puré de poma. Són 40 o 45 minuts al forn a 180 graus”, afegeix.
A la botiga també s’hi poden comprar els galets de Nadal –7,95 euros els 300 grams– farcits amb pilota, feta amb carn de la parada.
Infusions de primera qualitat
Ens saltem la recepta del gintònic, perquè la barreja no té gaire misteri, i anem directament a les infusions. Un petit gest que farà quedar com un amfitrió d’hotel és oferir infusions amb herbes de primera qualitat –i no la bosseta típica de supermercat– de l’herboristeria Rafart. En el cas d’aquests dies, clarament, toquen herbes que ajuden a la digestió, com la marialluïsa, el boldo i la menta pebrera.