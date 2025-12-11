Els metges es planten: “Creus que puc diagnosticar després de 15 hores fent informes, a les tres de la matinada?"

“Prenem decisions molt importants: creus que puc diagnosticar després de 15 hores fent informes, a les tres de la matinada? Segurament m’equivocaré”. Marta Solà, metgessa radiòloga del Taulí i presidenta de l’APS de Metges de Catalunya Parc Taulí, participa en la vaga de metges que ha omplert els carrers de Barcelona amb reivindicacions que, tal com assegura, també es viuen amb intensitat a Sabadell.
En la primera jornada d’aturades el seguiment va ser del 27% dels professionals en actiu de la plantilla. Tanmateix, els serveis mínims al Taulí són del 100% en urgències, UCI i serveis crítics, fet que fa que l’impacte real de l’aturada –sobretot, de cara als usuaris– es concentri principalment en consultes externes i proves programades. “Estem cansats, i es nota en els hospitals. Un metge no pot operar-te, fer-ho bé i atendre’t amb un somriure quan fa 15 hores que treballa i no ha dormit”, referma Solà.
Què demanen els professionals?
Els metges reclamen a la conselleria condicions laborals “dignes”, la fi de les guàrdies de 24 hores i mesures per reduir la sobrecàrrega assistencial que, segons denuncien, posa en risc tant la salut dels professionals com la qualitat de l’atenció als pacients. Exigeixen un conveni mèdic propi que reconegui l’especificitat de la professió i un espai de negociació real on no estiguin “infrarepresentats”. També demanen que s’abordin els problemes d’esgotament professional i ‘burnout’. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va reaccionar dimarts durant el primer dia d’aturada: el Govern “escoltarà” els metges, però avisa que les seves reivindicacions “ja s’han tractat i acordat”.
Solà exposa que la situació ha generat que al Taulí, per exemple, hi hagi una sensació “de plantilla estressada”. Segons relata, alguns serveis han perdut especialistes en els darrers anys: “Anestèsia ha perdut ja més de 15 professionals que buscaven millors condicions”.