Sabadell

Un incendi a plena llum del dia sorprèn els vianants de l'avinguda de Matadepera

Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha sufocat l'incendi al cap de poca estona

  • Un contenidor de cartró, en flames -
Publicat el 10 de desembre de 2025 a les 18:40
Actualitzat el 10 de desembre de 2025 a les 18:41

Incendi d'un contenidor a plena llum del dia a l'avinguda de Matadepera. Aquest dimecres a la tarda, uns minuts abans de les 17:30 h els Bombers de la Generalitat de Catalunya han rebut un avís a causa de l'aparició de flames, per causes desconegudes, a l'interior d'un contenidor de cartró. La ràpida actuació ha evitat que les flames s'estenguessin al voltant. L'arribada d'efectius de la Policia Municipal de Sabadell i una dotació del cos de bombers ha servit per assegurar la zona i actuar amb eficàcia. A part de la crema del contenidor, no hi ha hagut cap altra afectació ni material ni personal i no ha sigut necessària la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)

Segons les dades aportades pels Bombers de la Generalitat, Sabadell és la segona ciutat de tot Catalunya on més contenidors es cremen, només per darrere de Barcelona. Segons dades oficials, des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre, es van fer un total de 182 intervencions a la capital vallesana relacionades amb la crema dels grans recipients de deixalles ubicats a diversos punts de la ciutat. Seguidament, hi ha Mataró (144), l'Hospitalet de Llobregat (142), Lleida (126) i Terrassa (105).

