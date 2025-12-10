Un jardí de Can Llong es converteix en poble de Nadal: els Conejo Muñoz obren casa seva, on viu el Pare Noel... i el Grinch

El Nadal torna a encendre’s a Can Llong: la família Conejo Muñoz ha tornat a transformar el seu jardí en un autèntic poble nadalenc i ha obert les portes de casa seva a Sabadell. Ho faran els dies 13 i 20 de desembre, de 17.30 h a 21 h, amb entrada gratuïta i sota reserva prèvia i amb la possibilitat de portar la carta per al Pare Noel… i també per al Grinch. El projecte, batejat popularment com a Jardín Animado, és un recorregut immersiu amb un muntatge que creix any rere any. Enguany ja hi ha 150 persones inscrites per al dia 13 i un centenar per al 20, i el límit és de 200 visitants per jornada. “Si obríssim per més gent, acabaríem fins a les dotze de la nit”, explica entre riures Merche Muñoz.
Aquesta edició incorpora una casa dolça feta de fusta i poriexpan, inspirada en les casetes de gingebre dels mercats europeus de Nadal. Tot, tallat i construït a mà: “Hem destinat una setmana sencera per fer la casa”, relata Muñoz. També han creat un tron per al Pare Noel, una casa del Grinch i un muntatge que inclou fanals amb neu artificial, un ninot de neu i figures gegants. L’ambientació musical és plena de cascavells i sons nadalencs, i els visitants poden fer-se fotografies a la casa presidida pel Grinch, personatge que interpreta Jordi Conejo.
“El dia abans em miro la pel·lícula per ficar-me en el personatge”, explica.
L’èxit de la iniciativa ha anat creixent. Moltes de les persones que han reservat plaça aquest any arriben a través d’Instagram, i n’hi ha que vénen de Barcelona. “La gran majoria no ens coneixien de res”, comenta Muño. Al barri, el fenomen també ha fet efecte: “La gent ara ens coneix. Ens aturen pel carrer per demanar-nos si poden entrar”.
I és que passejar pel jardí dels Conejo Muñoz és com entrar en un escenari cinematogràfic: un muntatge ple de llums i textures, i una posada en escena que recorda els mercats nadalencs del centre d’Europa. La família ho fa per passió i per compartir-ho: “Ens compromet molt, perquè hi dediquem molts dies, però veiem que la gent surt encantada.”