ARA A PORTADA

Sabadell

Un jardí de Can Llong es converteix en poble de Nadal: els Conejo Muñoz obren casa seva, on viu el Pare Noel... i el Grinch

La família sabadellenca obre dos dies les portes del casa als veïns

  • Casa Can Llong, coneguda com Jardin Animado, per Nadal
  • Casa Can Llong, coneguda com Jardin Animado, decorada per Nadal -
  • Casa Can Llong, coneguda com Jardin Animado, decorada per Nadal -
Publicat el 10 de desembre de 2025 a les 13:34
Actualitzat el 10 de desembre de 2025 a les 13:49

El Nadal torna a encendre’s a Can Llong: la família Conejo Muñoz ha tornat a transformar el seu jardí en un autèntic poble nadalenc i ha obert les portes de casa seva a Sabadell. Ho faran els dies 13 i 20 de desembre, de 17.30 h a 21 h, amb entrada gratuïta i sota reserva prèvia i amb la possibilitat de portar la carta per al Pare Noel… i també per al Grinch. El projecte, batejat popularment com a Jardín Animado, és un recorregut immersiu amb un muntatge que creix any rere any. Enguany ja hi ha 150 persones inscrites per al dia 13 i un centenar per al 20, i el límit és de 200 visitants per jornada. “Si obríssim per més gent, acabaríem fins a les dotze de la nit”, explica entre riures Merche Muñoz.

 

  • Casa Can Llong, coneguda com Jardin Animado, decorada per Nadal

Aquesta edició incorpora una casa dolça feta de fusta i poriexpan, inspirada en les casetes de gingebre dels mercats europeus de Nadal. Tot, tallat i construït a mà: “Hem destinat una setmana sencera per fer la casa”, relata Muñoz. També han creat un tron per al Pare Noel, una casa del Grinch i un muntatge que inclou fanals amb neu artificial, un ninot de neu i figures gegants. L’ambientació musical és plena de cascavells i sons nadalencs, i els visitants poden fer-se fotografies a la casa presidida pel Grinch, personatge que interpreta Jordi Conejo.
“El dia abans em miro la pel·lícula per ficar-me en el personatge”, explica.

L’èxit de la iniciativa ha anat creixent. Moltes de les persones que han reservat plaça aquest any arriben a través d’Instagram, i n’hi ha que vénen de Barcelona. “La gran majoria no ens coneixien de res”, comenta Muño. Al barri, el fenomen també ha fet efecte: “La gent ara ens coneix. Ens aturen pel carrer per demanar-nos si poden entrar”. 

I és que passejar pel jardí dels Conejo Muñoz és com entrar en un escenari cinematogràfic: un muntatge ple de llums i textures, i una posada en escena que recorda els mercats nadalencs del centre d’Europa. La família ho fa per passió i per compartir-ho: “Ens compromet molt, perquè hi dediquem molts dies, però veiem que la gent surt encantada.”

 

 

  • Casa Can Llong, coneguda com Jardin Animado, decorada per Nadal

 

 

Notícies recomenades