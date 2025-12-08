ARA A PORTADA

Sabadell

Un accident entre dos vehicles talla puntualment la Gran Via

El succés s'ha produït cap a les 12 h del dilluns 8 de desembre, festiu de la Immaculada

  • Xoc entre dos turismes a la Gran Via -
  • Així ha quedat afectat un dels vehicles implicats en un accident a la Gran Via -
Publicat el 08 de desembre de 2025 a les 17:29
Actualitzat el 08 de desembre de 2025 a les 17:39

Diverses persones han resultat ferides lleus en un accident de trànsit aquest dilluns, 8 de desembre, cap a les 12 h a la Gran Via. Concretament, s'ha produït el xoc entre dos cotxes a la cantonada dels carrers del Sol i Latorre. Una unitat de la Policia Municipal i una altra del SEM s'han desplaçat fins al lloc del succés. El xoc ha provocat retencions a la Gran Via fins que s'han retirat els vehicles afectats.

L'accident s'ha produït el dia de tornada del pont de la Puríssima, en què s'espera el retorn a la ciutat dels vehicles que en van sortir per gaudir del cap de setmana llarg amb motiu del festiu de la Constitució, 6 de desembre, i aquest dilluns, dia 8, de la Immaculada Concepció.

