Baixa la criminalitat a Sabadell de gener a setembre (-2,7%), però augmenten els delictes sexuals Jan Cañadell Puigmartí
"A l'escola sí, però al carrer normalment castellà": cinc veus de Sabadell sobre l’estat del català Sergi Gonzàlez Reginaldo
“Cada pedra preciosa porta un tros de mi”: l’essència que Marta Oms impregna en cada joia Sergi Gonzàlez Reginaldo
Un accident entre dos vehicles talla puntualment la Gran Via
El succés s'ha produït cap a les 12 h del dilluns 8 de desembre, festiu de la Immaculada