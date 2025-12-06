Els Ballesteros organitzen un col·loqui per reflexionar sobre la Constitució en el seu 47è aniversari

L’Associació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros ha celebrat aquest dissabte un col·loqui a la masia de Can Rull (la seva seu) coincidint amb el 47è aniversari de l’aprovació de la Constitució espanyola de 1978 a les Corts, que va ser un 6 de desembre com avui. L’acte ha reunit representants municipals, entitats i ciutadania en una trobada marcada pel debat i la voluntat de convivència.
El president de l’entitat, Joaquín Lesmes, ha explicat que l’objectiu de la iniciativa és, com cada any, "organitzar un col·loqui per parlar de la Constitució". Segons ha remarcat, es tracta "d'una oportunitat perquè tothom pugui parlar amb respecte els uns amb els altres i aprendre sobre la Constitució". Lesmes també ha identificat l'eix connector de la jornada: "La importància de fer pinya tots plegats, sense importar la ideologia política, a partir d’aquesta xerrada i d’aquest debat per defensar la convivència".
A l’acte hi ha assistit el tinent d’alcaldessa de Sabadell, Eloi Cortés, que ha volgut incidir en la necessitat de fer pedagogia entre les noves generacions: "S’ha de fer pedagogia sobretot entre els més joves, com jo, que vam néixer en democràcia. És important comprendre què significa viure en un estat democràtic i no donar per descomptat tot allò que vam guanyar i que ara molts consideren garantit".
També han estat presents Toni Valenzuela, president de la Hermandad del Rocío de Sabadell, i Jimena Vallejos, presidenta de Noves Generacions del Partit Popular a Sabadell. Vallejos ha fet valdre "tots aquells punts de la Constitució que ens uneixen en temps de crispació política".
FOTOS DE DAVID CHAO: