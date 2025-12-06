El Govern encarrega a l'IRTA auditar les instal·lacions i revisar els protocols dels centres que treballen amb el virus

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dissabte que el Govern ha encarregat a l'IRTA una auditoria de les seves instal·lacions situades en el perímetre de 20 quilòmetres i que treballen amb el virus de la pesta porcina africana (PPA), així com una revisió dels protocols. Afectarà un màxim de cinc centres. Així ho ha assegurat en una visita al Centre de comandament avançat del dispositiu de contenció, a la seu del Cos dels Agents Rurals a la Finca de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda. El president ha reiterat la "confiança" en el centre d'investigació, però ha assegurat que ni descarta ni confirma cap hipòtesi sobre l'origen del brot.
L'anunci arriba després que s'hagi obert una investigació complementària perquè han detectat que el virus trobat a Cerdanyola del Vallès és "molt similar" al que s'utilitza en "infeccions experimentals" en laboratoris.
En una atenció als mitjans de comunicació després de la visita i reunió al Centre de comandament avançat del dispositiu de contenció, Illa ha comunicat la petició feta aquest mateix dissabte a IRTA, en una reunió amb el seu director general, Josep Usall, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern, Òscar Ordeig.
L'auditoria i revisió afectarà a un màxim de cinc instal·lacions, que són les que treballen amb el virus de la PPA en la zona de risc del perímetre de 20 quilòmetres. En concret, Illa ha demanat a IRTA que coordini un grup de treball amb experts per poder fer de forma preventiva "en el temps menor possible", però amb les màximes garanties.
"No podem descartar res i per un criteri mínim de prudència fem una auditoria d'instal·lacions i revisió de protocols", ha constat. Així mateix, Illa ha assegurat que seguiran en "contacte permanent" amb el sector i que les ajudes aniran en la línia de preservar els llocs de treball.
L’IRTA-CrESA és l’únic centre a Catalunya que treballa amb el virus de la PPA, però també hi ha d’altres institucions que impulsen línies d’investigació que poden estar-hi vinculades, segons informen fonts del Govern. A la zona afectada hi ha campus universitaris on hi ha diversos grups de recerca, on s'hi podria "fer prospecció".
"Cap risc" de consumició
Després de ser preguntat per la comercialització de la carn provinent del perímetre dels sis quilòmetres, Illa ha reiterat que no hi ha "cap risc" en consumir-la i es comercialitzarà allà on els protocols ho estableixen.
"S'ha actuat amb molta celeritat", ha defensat Illa, a la vegada que ha descrit que la resposta de l'executiu "està funcionant a un nivell altíssim".
Pel que fa a la investigació sobre l'origen del brot, Illa ha mostrat "plena confiança" en el centre d'investigació i, per aquest motiu, se li ha encarregat l'auditoria. "No podem descartar res, tampoc podem confirmar res", ha afegit.