Exigeixen a les companyies de subministraments que millorin el servei a les urbanitzacions de Castellar

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha estat treballant aquests últims dies per recuperar plenament la normalitat després dels episodis de vent associats al VENTCAT que han afectat el municipi entre l’11 i el 16 de febrer i que han generat prop d’un centenar d’incidències, especialment a les urbanitzacions. El consistori ha situat com a prioritat garantir el restabliment complet dels serveis de telecomunicacions i electricitat a les urbanitzacions i nuclis disseminats, així com la retirada de restes vegetals i la reparació dels danys a la via pública. En aquest sentit, el consistori s’ha posat en contacte amb les companyies subministradores per traslladar-los novament la seva preocupació per l’estat de les instal·lacions a diverses urbanitzacions i exigir la retirada immediata de línies malmeses i la reposició de totes les connexions afectades. Durant els dies d’emergència, l’Ajuntament també es va posar en contacte amb la Delegació del Govern de la Generalitat a Barcelona per reclamar una intervenció urgent.
El regidor d’Espai Públic, Pepe Leiva, ha manifestat que “no és admissible que, dies després de l’episodi de vent, hi hagi hagut veïns que hagin estat moltes hores i fins i tot dies sense subministrament elèctric o de telecomunicacions”. El responsable afegeix que “continuarem exigint a les companyies solucions a l’estat de les seves infraestructures i que actuïn amb la màxima celeritat quan es produeixi una emergència.” En aquest sentit, l’Ajuntament ja ha rebut resposta i té previst mantenir una reunió amb Telefónica per conèixer de primera mà el seu model d’atenció telefònica i exigir millores en la gestió de les incidències i en l’estat de les urbanitzacions. En la mateixa línia, es contactarà amb EDistribución. Paral·lelament, s’iniciaran reunions amb les associacions de veïns i propietaris de les urbanitzacions per compartir informació actualitzada, escoltar les seves demandes i coordinar accions. "El consistori vol agrair explícitament la predisposició i la col·laboració mostrada per aquestes entitats durant tota l’emergència", destaquen.
Unes 400 actuacions dels serveis d’emergència
Durant els darrers dies els serveis d’emergències han dut a terme més de 400 actuacions motivades per la situació d’alerta del Pla VENTCAT. D’aquestes, la Policia Local de Castellar ha gestionat 220 serveis, amb actuacions que han inclòs requeriments assistencials per caigudes d’arbres, incidències en l’enllumenat públic i la senyalització, manca de llum, danys materials, acompanyaments i regulació del trànsit, entre d’altres. La Brigada municipal ha dut a terme 65 actuacions, mentre que l’empresa Sorigué n’ha realitzat 20 més. A tot això cal sumar-hi més de 100 actuacions, si sumem els serveis realitzats per Bombers Voluntaris, ADF i Serna, a més del treball realitzat per tècnics de Protecció Civil, Comunicació o Atenció Ciutadana. L’Ajuntament vol expressar el seu agraïment a tots aquests cossos i professionals per la seva dedicació i capacitat de resposta davant el volum d’actuacions registrades. Per exemple, algunes actuacions de gran complexitat com la retirada d’arbres de grans dimensions.
D’altra banda, la Regidoria d’Entorn Natural i Riu Ripoll està fent una inspecció dels danys produïts, especialment als camins forestals i espais naturals, i està identificant els trams obstruïts per la caiguda d’arbres per planificar-ne la retirada progressiva. Aquesta tasca és primordial amb vistes a la campanya de prevenció d’incendis forestals, ja que en tot moment cal assegurar el pas de mitjans d’extinció en cas que sigui necessari. Alhoar, es farà una revisió exhaustiva de l’arbrat viari per detectar possibles exemplars vulnerables i prevenir noves incidències. "L’Ajuntament continuarà informant puntualment de l’evolució de les actuacions i mantindrà la pressió necessària perquè les companyies garanteixin un servei adequat a tots els veïns del municipi", tanquen.