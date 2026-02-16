ARA A PORTADA
Síndic: “Hi ha entitats que han cobrat una subvenció i l’han hagut de retornar amb interessos” Marta Ordóñez
L’Ajuntament defensa el suport a les entitats: "S’han implementat millores en els tràmits de subvencions" Marta Ordóñez
Els metges es planten: "Les excepcions s'han convertit en el dia a dia del sistema sanitari" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El diccionari per entendre els teus fills: el 'lore' de l'argot juvenil per sumar 'aura' i deixar de fer 'cringe' Sergi Gonzàlez Reginaldo
Indignació per la gestió de l'accident d'autobús a la Rambla: "Ningú sap res i es passen la pilota" Jan Cañadell Puigmartí
Consulta els horaris i totes les pel·lícules del BRAM! 2026 a Castellar
Les projeccions es faran a l'Auditori Municipal del 20 de febrer a l'1 de març