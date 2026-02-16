ARA A PORTADA

Castellar del Vallès

Consulta els horaris i totes les pel·lícules del BRAM! 2026 a Castellar

Les projeccions es faran a l'Auditori Municipal del 20 de febrer a l'1 de març

  • Una de les sessions dinamitzades del BRAM! Escolar de l’edició de l’any passat.
Publicat el 16 de febrer de 2026 a les 17:05

Castellar ja escalfa motors per viure deu dies per submergir-se en el món del setè art. La 18a edició de la Mostra de Cinema BRAM! tindrà lloc entre el 20 de febrer i l’1 de març. Durant deu dies, es projectaran a l'Auditori Miquel Pont divuit films, amb un record especial per al cineasta Pere Joan Ventura.

Dv. 20/02, 20.30 h: Balandrau, vent salvatge

Ds. 21/02, 18 h: Belén

Ds. 21/02, 21 h: El agente secreto

Dg. 22/02, 12h: Un simple accidente

Dg. 22/02, 18 h: La chica zurda

Dg. 22/02, 21 h: Valor sentimental

Dt. 24/02, 20.30 h: Frontera — convidada: Judith Colell

Dc. 25/02, 18 h: Turno de guardia

Dc. 25/02, 20.30 h: La veu de Hind

Dj. 26/02, 18 h: Dónde vamos a vivir. Mujeres contra el desahucio — convidada: Georgina Cisquella

Dj. 26/02, 20.30h: Maspalomas — convidat: Jose Mari Goenaga

Dv. 27/02, 18 h: El pastís del president

Dv. 27/02, 20.30 h: Sessió especial gratuïta. Homenatge a Pere Joan Ventura amb la projecció d'El efecto Iguazú

Ds. 28/02, 18 h: Lorca en La Habana — convidats: José Antonio Torres i Antonio Manuel Rodríguez Ramos

Ds. 28/02, 21 h: Bugonia

Dg. 01/03, 12 h: BRAM! Infantil. L’Olívia i el terratrèmol invisible — convidat: Arnau Gòdia

Dg. 01/03, 17.45 h: Los domingos — amb l’actuació prèvia del Kor Ítsia

Dg. 01/03, 21 h: El último vikingo

 

Notícies recomenades