La història del 'Cisco' i altres testimonis anònims que ara rescataran del calaix

Molts calaixos i armaris de despatxos improvisats en cases del segle passat amaguen dècades de vivències i documents inèdits. Trajectòries de mestres anònims que, sense fer massa soroll, van deixar una herència en forma d'obres i creacions genuïnes que mai s'han exhibit en cap museu ni sala d'exposicions. Però que avui adopten més interès i rellevància que mai. Amb aquest esperit, el dissenyador castellarenc Gerard Arderius ha impulsat la primera mostra d'un projecte ambiciós i personal que vol rescatar de l'oblit figures que han marcat la història d'una família, un veïnat o fins i tot un poble que ha abandonat el llegat al silenci inexorable del pas del temps.
"Plec neix per casualitat. Feia temps que tenia ganes de fer alguna cosa diferent. El dia a dia professional t'absorbeix bastant, però sempre tens aquell cuquet per fer alguna cosa que gaudeixes", sintetitza sobre la iniciativa. La seva vocació va començar de petit, fascinat pel món de les arts visuals. Aquesta inquietud i les ganes d'experimentar han pres forma ara en una revista de poques pàgines, amb textos breus que acompanyen il·lustracions i imatges de l'època. Arderius s'ha encarregat del procés de documentació, la impressió i la distribució. La tirada ha estat de 200 exemplars. Alguns estan repartits en punts com la Llibreria Vallès, El Botonet, La Centraleta o el Malapeça. Tot i que els interessats poden contactar amb ell directament a través de les xarxes per aconseguir un dels dossiers. L'acollida ha estat molt bona. El llibret no té un preu fixat i cada lector fa l'aportació que considera. L'objectiu, detalla, no és guanyar diners, sinó ajudar en una causa personal, altruista i desinteressada.
Al principi, confessa, no tenia clar què ni com ho faria. Volia generar un contingut que servís d'aval. Un segell propi per mostrar el seu talent. Amb aquest punt de partida, va decidir apostar per un format senzill, amb un missatge que fugís de la fugacitat que rodeja el món contemporani. "Volia una cosa que sorprengués. Una proposta física, en un moment en què tot són pantalles". Un viatge en el temps per tornar al blanc i negre i el paper, que casa amb la filosofia d'una iniciativa analògica que ja té el primer protagonista: el castellarenc Francesc Daví Llonch, el Cisco. "Vull generar un contingut amb petites històries, properes i menys conegudes, sempre lligades a la cultura". La Fina, la dona del Cisco, ha estat fonamental en la confecció del recull. Però n'hi haurà més. "Tenia diverses històries de gent del poble, la família, amics... Són humils, però amb un rerefons universal". Realitats que avui ens sorprenen perquè no formen part del nostre dia a dia. Sempre amb l'art com a fil conductor.
Més històries pendents d'aflorar
La primera entrega s'entén, alhora, com una crida a noves històries. "Estic obert al fet que tothom me n'expliqui", avisa. Repassar les biografies no només permet descobrir personatges que han passat per sota del radar. També acosta un passat per a molts oblidat i convida a indagar en moments històrics que no han transcendit tant. Casos com el del Cisco, un tiet que el va inspirar i va afinar la seva mirada creativa. "Recordo molt anar a casa seva i veure'l dibuixant. Amb la lupa i el ròtring. He obert carpetes i he vist esbossos. Detalls que no sabia que havia fet". Molts veïns tenen obres d'ell a casa, sense saber l'origen ni la trajectòria de l'autor. Un castellarenc de soca-rel, treballador de la Tolrà i vinculat a diferents entitats del poble. Fins i tot des de l'Ajuntament li demanaven sovint que fes il·lustracions en ocasions especials i visites il·lustres a la vila.
A la llibreta, ja hi ha noms apuntats per a les següents entregues. La llista de personalitats que ja ha recopilat arriba a diferents municipis catalans. Potser el pròxim, encara sense data, es presentarà com un tríptic. O un desplegable. "És un experiment que ha sortit així a la llum i que pot adoptar diferents formes. Com que està fora del circuit comercial, puc plantejar-ho com vulgui, sempre que tingui sentit". De moment, el primer exercici l'ha reconnectat emocionalment amb Castellar. La implicació i la predisposició dels protagonistes que vindran marcarà el futur d'aquest projecte. Una excusa per generar sinergies i conèixer testimonis únics. "No per ser menys coneguts, són menys rellevants", tanca convençut.