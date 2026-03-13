El CE Sabadell sap patir i suma un bon punt a Tarragona

Un punt de patiment i competitivitat. No s'ha mogut el marcador al Nou Estadi en el duel català entre Nàstic de Tarragona i CE Sabadell (0-0). Els arlequinats, amb més de 850 aficionats visitants a les graderies, no han tingut el seu millor dia, però han sabut tancar la porteria per aconseguir un empat positiu. Els de Ferran Costa, a l'espera que es disputi la resta de la jornada, se situen amb sis punts de marge respecte al segon classificat.
Costa ha presentat un onze amb algunes novetats respecte al que va sortir d'inici el cap de setmana passat. Kaiser, Xavi Moreno, López-Pinto i Rodri Escudero s'han quedat a la banqueta, mentre que Genar Fornés, que no va poder jugar per una indisposició, el retorn a l'equip de David Astals i la doble punta amb Agustín Coscia i Alan Godoy, rebut entre xiulets pel Nou Estadi, han estat els canvis.
Des de l'inici el ritme del duel ha estat molt alt. Ha sortit bé el Centre d'Esports i abans de complir-se els dos minuts de joc, Urri i Ton Ripoll ja han fet treballar el porter Rebollo amb xuts des de la frontal. El Nàstic, amb el canvi d'entrenador, no s'ha arronsat i ha donat una passa endavant amb més possessió. En una errada en sortida de pilota, no obstant això, Godoy ha fregat el primer amb un xut que ha arribat a tocar el travesser abans de sortir alt. Amb el pas dels minuts, ha anat creixent el conjunt local, molt més còmode sobre el terreny de joc i sumant arribades de perill.
La primera ocasió ha estat de Pau Martínez amb un xut des de la frontal que ha aturat Fuoli. Poc després, el mateix Martínez ha pogut avançar els seus amb una volea que ha tornat a fer intervenir el porter arlequinat. S'ha intentat refer el Sabadell amb possessions més llargues i alguna modificació tàctica: Urri s'ha situat entre centrals per millorar la sortida de pilota. Amb transicions i per bandes ha continuat fent mal l'equip tarragoní. La més clara, passada la mitja hora de joc, ha estat de Cedric amb una rematada de primeres que ha anat al pal. També Fuoli ha tornat a ser providencial en una volea de Jaume Jardí que mig estadi ha cantat com a gol. En el tram final del primer temps, ha arribat la pitjor notícia quan Ripoll ha notat un pinçament i ha hagut de ser substituït, entre llàgrimes, per Kaiser. Abans del pas per vestidors, Rebollo ha evitat el gol d'Astals en un xut des de la frontal en la millor dels arlequinats.
A la represa, Ferran Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada d'Escudero per Godoy, un dels amonestats en la primera meitat. Ha continuat millor el conjunt grana i, tot i que el ritme ha baixat, el primer avís ha estat de Pau Martínez amb un xut alt. Amb domini territorial, en l'inici del segon temps les ocasions han arribat amb comptagotes. Juanda ha tornat a provar amb una rematada al lateral de la xarxa en una de les aproximacions de perill dels locals. A l'altra porteria, sense grans oportunitats, només Coscia amb un xut llunyà molt alt ha pogut anotar. Ha refrescat de nou l'equip el tècnic arlequinat amb l'entrada de Xavi Moreno per un poc encertat Joel Priego, a l'equador dels segons 45'.
En els instants posteriors, s'ha aturat el joc durant uns minuts per un cop de cap entre Quadri i Oscar Sanz. Això ha provocat que el ritme continués baixant, i els nervis pujant. Les millors oportunitats han estat a la porteria de Fuoli amb una falta enverinada de Jardí i un cop de cap d'Álex Jiménez que ha marxat desviat. Entrant al tram final, Kaiser ha vist la groga i juntament Bonaldo es perdrà el duel del pròxim cap de setmana davant de l'Europa. Ha esgotat canvis Ferran Costa amb López-Pinto i Rubén Martínez per Coscia i Astals.
Després de patir durant molts trams, ha semblat acabar millor el duel el Centre d'Esports. Primer, el de Sant Cugat ha tingut una bona oportunitat amb un llançament de falta desviat i, poc després, Quadri ha rematat fora des de l'interior l'àrea. Ha mort el partit sense més aproximacions i amb un bon empat per als arlequinats, que sense tenir el seu millor dia han tancat la porteria per sumar un nou punt. La pròxima jornada, un nou derbi català, a la Nova Creu Alta.
Fitxa tècnica
Nàstic de Tarragona: Rebollo, Zoilo, Mángel (Hugo Pérez, m. 78), Montalvo, Cedric (Baselga, m. 59), Jaume Jardí (Pavón, m. 95), Óscar Sanz, Pau Martínez (Almpanis, m. 78), Juanda (Álex Jiménez, m. 59), Sergio Santos i Enric Pujol.
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Kaiser, m. 45), Bonaldo, Genar, Eneko Aguilar, Urri, Quadri, Astals (López-Pinto, m.80), Joel Priego (Moreno, m. 65), Agustín Coscia (Rubén Martínez, m. 80) i Godoy (Escudero, m. 46).
Àrbitre: Juan Antonio Campos (comitè murcià). Grogues: Santos, Montalvo, Sanz; Bonaldo, Quadri, Godoy, Kaiser, Fuoli.
Gols:
Incidències: 7.279 espectadors al Nou Estadi amb 850 arlequinats.