Dos sabadellencs en l'assalt del Barça d'handbol a la Champions

El Barça d'handbol busca tancar la temporada perfecta amb el títol continental que se li va escapar la temporada passada. A Colònia, els culers van caure a les semifinals davant del campió Magdeburg (30-31) i en el partit pel tercer i quart lloc contra el Nantes (30-25). Precisament el conjunt francès, que compta amb el sabadellenc Ian Tarrafeta a les seves files, va ser l'últim escull dels de Carlos Ortega fins a una nova final four de la Champions que disputen aquest cap de setmana al Lanxess Arena.
Al conjunt blaugrana, els extrems tenen un marcat accent sabadellenc. A l'esquerra es troba un debutant a la competició i, lògicament, a la final four: Dani Fernández. "És un somni poder estar a Colònia, però també és una responsabilitat i un repte que tinc moltes ganes d’assumir. Mai he estat a la Lanxess Arena. Era una promesa que m’havia fet a mi mateix: no hi volia anar mai com a espectador, si no hi havia estat jugador. Aquest cap de setmana ho compliré i tant de bo puguem aixecar el títol", diu en declaracions al web del Barça el jugador format al Creu Alta, que va signar amb els culers l'estiu passat.
Fins ara el balanç és molt positiu, amb protagonisme, gols i molts títols. "De moment, l’objectiu pel qual vaig venir aquí s’està complint. Crec que a escala grupal tenim tots els títols possibles fins ara a la butxaca i estem a les portes de lluitar pel més important per a nosaltres, que és la Champions", apunta en la mateixa entrevista.
A l'altra banda de la pista, a la dreta, es troba l'experiència de qui ja ha viscut tot això moltes vegades. Aleix Gómez disputarà la seva novena final four de la màxima competició continental i buscarà el seu quart títol. De retruc, Gómez podria recuperar el seu lloc com a màxim golejador històric d'aquesta instància definitiva. El sabadellenc es troba a només un gol del rècord de Mikkel Hansen. L'extrem format a l'OAR arriba amb bones sensacions en una temporada en què ha recuperat el seu millor nivell. De fet, en l'eliminatòria de quarts va ser decisiu amb gairebé una vintena de gols contra el Nantes.
El conjunt blaugrana afronta la cita després de guanyar la Copa del Rei amb molta suficiència diumenge passat davant del Bidasoa (17-37) i, ara, buscarà un nou títol europeu, el tretzè de la història de la secció. El primer rival, a les semifinals, serà l'Aalborg danès, dissabte a les 18 h. La final es disputarà diumenge, també a les 18 h. Per l'altre costat del quadre s'enfronten els finalistes de l'última edició de la Champions, els dos alemanys, Magdeburg i Füchse Berlin. Gómez busca el seu quart trofeu continental, Fernández vol estrenar-se en el primer intent.