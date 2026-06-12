El CN Sabadell anuncia les baixes de l'equip masculí per a la 26-27

Uns dies després de presentar Albert Español com a nou tècnic de l'equip masculí, el CN Sabadell ha anunciat les baixes previstes per a la temporada 26-27. Fins a cinc jugadors abandonaran la disciplina sabadellenca en aquest inici de la nova etapa a Can Llong. Tres jugadors deixaran l'equip un any després de la seva arribada, mentre que els altres dos ho faran amb un recorregut de tres temporades a l'esquena i havent estat clau en els últims èxits del Club.
Una de les baixes més sensibles és la d'Òscar Asensio. El boia internacional espanyol deixa l'equip després de tres temporades i tanca, d'aquesta manera, la seva segona etapa a Can Llong per tornar precisament al club d'on va arribar procedent el 2023, el CN Barcelona, gran rival dels sabadellencs per la segona posició de la lliga. També és significatiu el comiat d'Alberto Barroso, un dels grans golejadors espanyols dels últims temps, que tanca una etapa de tres anys sota les ordres de Quim Colet. El waterpolista, que complirà 32 anys al juliol, jugarà a l'Echeyde la pròxima temporada. Camí invers al d'Albert Español, qui, curiosament, va ser company seu a la selecció.
D'altra banda, deixen l'equip després d'estar en plantilla aquesta última temporada dos dels jugadors importants per a Colet. El veterà Martin Famera, que va arribar l'estiu passat provinent de l'Atlètic Barceloneta, no continuarà amb l'equip i, si no passa res estrany, deixarà el waterpolo professional a les portes de complir els 38 anys. En la 25-26, tot i la seva veterania, ha estat una peça cabdal per als sabadellencs per als subcampionats estatals assolits.
Tampoc formarà part del primer equip d'Español al CN Sabadell l'italià Fede Panerai. L'esquerrà ha tingut un rendiment irregular, amb trams de molt bones actuacions i altres moments amb més dubtes i menys rellevància. Tornarà al seu país d'origen. La darrera baixa és la del jove Tomàs Soler que va tornar a l'estiu després d'un bon any al CN Rubí, però no ha acabat d'entrar en els esquemes de Colet en els partits importants tot i les nombroses lesions. La pròxima temporada es mantindrà a la Divisió d'Honor, a les files del CN Catalunya.
Si no passa res estrany en les pròximes setmanes, la resta de la plantilla continuarà en la nova etapa amb Albert Español al capdavant. Els puntals, com Edu Lorrio, Sergi Cabanas o Kosta Averka, formaran la columna vertebral d'un equip que patirà força canvis. El Club encara no ha confirmat incorporacions, però els rumors assenyalen a dos internacionals espanyols com el boia Miguel de Toro i Fran Valera, que tornaria a casa un any després, com els primers a arribar. En els pròxims dies haurien de començar-se a anunciar els moviments d'entrada, un cop hagi finalitzat la final four de la Champions que s'està celebrant a Malta.