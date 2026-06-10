Quants futbolistes vallesans van al Mundial?

El partit entre Mèxic i Sud-àfrica d'aquest dijous a l'Estadio Azteca donarà el tret de sortida al Mundial de futbol 2026. Una cita internacional que comptarà amb els millors jugadors del planeta en un format que s'estrena, amb 48 equips participants que buscaran coronar-se en el torneig, que se celebra de forma conjunta al Canadà, els Estats Units i Mèxic. Entre les grans candidates al títol es troben les dues finalistes de Qatar 2022, l'Argentina i França, Portugal, Anglaterra o la selecció espanyola, que tornarà a tenir representació vallesana en la seva convocatòria.
En l'última Copa del Món, Luis Enrique va convocar dos futbolistes nascuts a la comarca i, enguany, el nombre es repeteix, però amb un canvi. Respecte a aquella cita, en què el badienc Sergio Busquets va ser present, repeteix el terrassenc Dani Olmo. El mitjapunta del Barça, fill de l'exentrenador del CE Sabadell Miquel Olmo, és un dels puntals per al seleccionador Luis de la Fuente i va ser peça clau en la consecució de l'Eurocopa del 2024, amb gols importants i salvant, sota pals, l'empat d'Anglaterra en el tram final del partit decisiu pel títol.
En la competició continental, el darrer gran torneig de seleccions, Olmo va ser l'únic vallesà en la llista definitiva. Ara, per al Mundial, De la Fuente ha cridat a un altre futbolista nascut a Terrassa, tot i que criat a Manresa. El central de l'Atlético de Madrid, Marc Pubill, també forma part de la convocatòria del combinat estatal per a la cita internacional després de fer una gran temporada amb el conjunt matalasser. Amb Espanya, també formen part de l'equip els catalans David Raya, Joan Garcia, Marc Cucurella, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. El debut de la selecció estatal serà dilluns 15 a les 18 h davant de Cap Verd. A la fase de grups també s'enfrontaran a l'Aràbia Saudita (21 de juny, 18 h) i a l'Uruguai (27 de juny, 02 h).
El tercer, i últim, representant vallesà en la competició es troba a la llista de l'actual campiona africana oficial, després de l'embolic amb la sanció a la selecció del Senegal, qui va guanyar aquella final. Es tracta de l'atacant del Marroc, Ismael Saibari, que va néixer també a Terrassa tot i que va emigrar molt jove a Bèlgica, on es va desenvolupar com a futbolista. Actualment, és un dels puntals del combinat marroquí i una peça clau al PSV Eindhoven, en què ha aconseguit el títol de l'Eredivisie. El conjunt nord-africà debutarà al torneig el dia 14 davant del Brasil i tancarà els grups contra Escòcia (20 de juny) i Haití (25 de juny), tots els partits els disputarà a les 12 de la nit.
Sabadell no tindrà representació dins del terreny de joc, però el Vallès Occidental estarà ben present en el torneig de futbol més important del planeta en una nova mostra del gran potencial esportiu i futbolístic de la comarca, que aportarà tres jugadors en el Mundial 2026. Veurem fins a on poden arribar.