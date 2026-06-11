Bogeria arlequinada per al decisiu CE Sabadell - Zamora: més de 7.000 entrades venudes en menys de dos dies

Les cues a la Nova Creu Alta han estat una constant des que es van posar a la venda les entrades per al partit de tornada de la final per l'ascens de divendres vinent entre CE Sabadell i Zamora. Segons les informacions del club a l'hora del tancament de les oficines aquest dijous al migdia, la xifra ja supera les 7.200 entrades venudes amb el gol nord i la tribuna amb els seients exhaurits, a l'espera de saber quants socis no adquiriran la seva localitat en el termini establert, fins al dimarts al vespre.
El ple serà absolut, com la setmana passada, i fins i tot es podria penjar el sold out abans d'iniciar la venda al públic general. "És increïble veure com està responent la ciutat en cada partit i especialment en l'últim tram. Jo, personalment, sempre que m'han parat pel carrer ha estat per animar-me i agrair-me el que estem fent. És molt maco", assegura Kaiser, un dels capitans de l'equip. Una mostra de les ganes de viure el duel decisiu per pujar de categoria en un ambient que tornarà a ser immillorable.
Ple absolut també al Ruta de la Plata
Abans, però, es disputarà l'anada de l'eliminatòria al Ruta de la Plata aquest dissabte. L'estadi zamorà també es vestirà de gala. Ja es parla fins i tot d'instal·lar graderies supletòries davant de la gran resposta de l'afició local, que va exhaurir les entrades fa un parell de dies. "És una final de play-off i és normal que estiguin il·lusionats. És el partit més important de la temporada per a ells i per nosaltres també. Sabem quin ambient ens trobarem i hem de ser nosaltres mateixos i competir al màxim com sempre", assegura el central.
El Zamora arribarà al duel amb confiança perquè el seu camí fins a la final va ser similar al que va seguir el Centre d'Esports, remuntant l'eliminatòria al Villarreal 'B' després de caure en l'anada per 2-0 i igualar al Ruta de la Plata per acabar classificant a la pròrroga. "És un equip experimentat i hem de saber competir l'eliminatòria com toqui en cada moment. Hem de fer el que hem fet la resta de la temporada, morint pel que tenim al costat", diu un Kaiser que es va retirar amb molèsties, que ja ha acumulat tota la segona volta, del duel contra el Castilla, però que posa "l'equip per davant de la salut".