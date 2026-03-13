Castellar suma més de seixanta places d'aparcament gratuït

Era una de les preocupacions dels veïns de la zona a tocar de la plaça de la Miranda, al costat de l'INS Castellar. L'Ajuntament va abordar la qüestió amb el teixit veïnal i el novembre passat van començar les obres que havien de corregir el dèficit. Des d'aquest divendres, el nou aparcament al solar de l’antiga fàbrica Pascuet, situat al carrer de les Llagostes, a la cruïlla amb el carrer de Josep Girbau i Homet, ja està operatiu.
El nou espai disposa de 62 places per a turismes, 2 places més reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i 7 places destinades a motocicletes, totes d’ús lliure i gratuït. L’aparcament, que té accés i sortida pel carrer de les Llagostes, donarà servei a l’entorn de la plaça, una zona amb una elevada demanda d’estacionament, especialment per la proximitat de diversos equipaments educatius. També esdevé una opció alternativa que pot facilitar els desplaçaments a peu fins al centre del municipi.
L’espai s’ha habilitat al solar de propietat municipal de gairebé 2.000 metres quadrats que ocupava l’antiga fàbrica Pascuet. Les obres han inclòs el condicionament del terreny, la pavimentació de la plataforma, la senyalització de les places i la instal·lació d’enllumenat amb tecnologia LED.
Pla de manteniment d’asfaltats i voreres a les urbanitzacions
Encara en matèria d'espai públic, l’Ajuntament va aprovar el passat 3 de març, en Junta de Govern Local, un pla de manteniment d’asfaltats i voreres a les urbanitzacions valorat en 1.350.000 euros, que es començarà a executar a partir del mes de juny. El projecte inclou la renovació de 35.399 metres quadrats de paviment asfàltic i 3.464 més de voreres dels Aire-Sols AB, C i D, Ca n’Avellaneda, Can Font, El Balcó i El Racó.
Aquest pla es la continuació d’un projecte iniciat l’any passat i que es basa en un estudi tècnic en què es va analitzar l’estat de tots els paviments del municipi. Les dades, integrades al SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) municipal, permeten prioritzar objectivament els carrers amb més deficiències. Les actuacions inclouen la renovació de calçades, la reparació i substitució de vorades i la millora de l’accessibilitat en diversos punts.