Sabadell assoleix els 225.000 habitants per primera vegada a la història

Sabadell arriba a màxims històrics. Per primera vegada, la capital del Vallès ha superat els 225.000 habitants, assolint els 225.430 en total. En el darrer any, la població sabadellenca va créixer un 1,5% respecte a l'any anterior, és a dir, 3.284 persones. Amb això, segons les dades, es consolida com una de les destinacions preferides per a persones de ciutats properes que decideixen establir-i la seva residència. La principal causa d'aquest increment és el saldo migratori positiu, ja que la ciutat va acollir 12.888 persones, mentre que 7.384 van marxar a viure a altres municipis d'Espanya o a l'estranger (+ 5.504 persones).

D'aquestes gairebé 13.000 persones, el 53,4% provenen de municipis catalans, és a dir, 6.882 nous residents; mentre que 4.668 s'instal·len a Sabadell procedents d'altres països i el 10% restant (1.338 habitants), d'altres municipis d'Espanya. Entre aquest 53,4% que prové de Catalunya, la ciutat que més habitants ha aportat és Barcelona, amb 1.560 nous residents provinents de la capital catalana. D'altra banda, el segon grup de nous veïns són els que provenen de Terrassa (515) i, en tercer, de Barberà del Vallès, amb 478 nous residents.

La tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals de l'Ajuntament de Sabadell ha presentat les dades del padró en una roda de premsa en la qual ha assegurat que "la tendència a l'alça és clara i consolidada". Per tercer any consecutiu, la ciutat ha registrat un creixement sostingut de la població i cada vegada atrau més residents. De fet, segons dades de l'Idescat, Sabadell encapçala el rànquing de municipis amb més altes que baixes dins del conjunt de canvis de residència registrats a Catalunya. "Volem que la ciutat continuï creixent alhora que el ritme dels habitants i estem treballant per fer-ho", ha conclòs.