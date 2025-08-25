"Els conductors de patinets elèctrics som conscients que fem el que volem"

Els patinets elèctrics patiran un canvi en la llei que els regula i a partir del 2 de gener de 2026 hauran de contractar obligatòriament una assegurança d'accidents i registrar el vehicle per poder continuar circulant. La mesura, aprovada al Congrés dels Diputats, vol vetllar per a la seguretat dels conductors d'aquests vehicles, protegir les víctimes en cas d'accident i incrementar la cobertura de les víctimes, si s'escau. La llei tindrà una incidència directa en els conductors de patinets elèctrics, plataformes de manillar o monocicles, que hauran d'acreditar, en cas que sigui necessari, el document d'assegurança de responsabilitat civil.
Davant d'aquesta nova normativa, hem sortit a preguntar a la ciutadania què en pensa i, en general, tant els mateixos conductors com els vianants que no en són gaire pròxims, afirmen que "és una mesura que té molt sentit". Els propietaris dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), asseguren, en diversos casos, que "són conscients que fan el que volen" i que, tot i que hi ha una llei, sovint la passen per alt. "Segurament, com que és un patinet i no és un cotxe o una moto la societat no s'ho pren tan seriosament", explica el Luís Rafael, un dels sabadellencs que regenta un patinet elèctric, que afegeix que "potser no caldria endurir la normativa", a pesar d'acceptar que "és normal".
El Biel i el Joel, dos altres conductors de patinet elèctric, subscriuen que "fan el que volen" i que no els sembla malament que s'apliqui. "A nosaltres ens perjudica, però entenem que pugui ser molest per als altres vianants i té molt sentit que s'apliqui", coincideixen tots tres. A més, en la mateixa dinàmica d'acceptar que s'apliquin lleis més estrictes, tots afirmen que se'ls acaba l'època de conduir patinets elèctrics: "Prefereixo anar en bicicleta o en moto abans que tenir un patinet i haver de fer tots els tràmits i pagaments que comporta", assegura el Luís Rafael. Per la seva banda, el Biel és més clar: "El meu últim dia conduint un patinet elèctric serà l'1 de gener de 2026. Sabent que hi ha aquesta norma nova, em posaré a treballar i em compraré una moto, que tindrà gairebé la mateixa regulació", explica.
"Estem molt a favor d'aquesta mesura"
Si els conductors de VMP accepten que hi hagi una regulació, els que no en són gaire fans són molt més categòrics: "Són perillosos, sobretot a les cantonades. Sovint no tenen en compte que van per una zona de vianants", exposen l'Enric i la Maria Teresa, un matrimoni que es mostra pròxim a l'enduriment de la regulació. La mateixa idea, allunyada de la no regulació, presenta el Francesc: "Les persones grans els hem d'esquivar. Hi hauria d'haver més consciència civil, però en falta molta", afegint que "no ha tingut cap problema directament, fins ara, però sap que en podria tenir en qualsevol moment".
Tots veuen com una escletxa d'esperança l'arribada d'aquesta nova normativa, perquè, així, segurament reduirà la quantitat de vehicles circulant: "Podria ser que hi hagi menys patinets a partir d'ara perquè hauran de pagar i molta gent no voldrà", explica l'Enric, així com han assegurat els tres conductors prèviament. "S'assemblarà una mica més a fa uns quants anys, quan les bicicletes portaven matrícula", recorda el Josep, que ho veu com una millora que pot ajudar a controlar la mobilitat.