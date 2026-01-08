Una quinzena de persones sense llar es refugien a l'espai nocturn activat per les baixes temperatures a Sabadell

16 persones que viuen als carrers de Sabadell han pogut resguardar-se del fred d'aquests darrers dies a l'espai nocturn que s'ha habilitat per a les persones sense llar durant dues nits consecutives. L’activació del nivell 2 de l’Operació Fred a Sabadell, posada en marxa dilluns passat davant l’episodi de baixes temperatures, ha permès atendre una mitjana de més de 60 persones diàriament entre els diferents serveis desplegats.
L’espai nocturn gestionat per Creu Roja ha acollit una mitjana de 16 persones cada nit, mentre que l’espai diürn ha donat cobertura a unes 14 persones diàries. Paral·lelament, la Unitat d’Emergències Socials (UES) de Creu Roja ha atès una 36 persones cada dia durant els seus recorreguts pels diferents punts de la ciutat.
L’activació del nivell 2 comporta l’obertura del centre nocturn, un equipament cedit per Aigües Sabadell i gestionat per Creu Roja, que ofereix 20 places perquè les persones sense sostre puguin fer nit. A més del llit, el recurs inclou servei de dutxa, sopar i esmorzar, amb l’objectiu de garantir una atenció integral durant els dies de fred intens. El dispositiu permet també derivar persones a pensions o al Centre d’Emergències de la ciutat, per donar resposta a situacions de vulnerabilitat extrema de persones que es troben a Sabadell sense un lloc on dormir ni recursos propis.
En aquest nivell 2 també es mantenen les sortides de vehicles que ja es realitzen habitualment en el nivell 1 de l’Operació Fred. Aquests equips recorren la ciutat per localitzar persones sense llar, oferir-los allotjament als recursos disponibles o, en cas que rebutgin l’acollida, facilitar-los sopar calent i roba d’abric. A més, Càritas ha activat l’espai d’acollida diürna del carrer de Duran i Sors, amb capacitat per a una vintena llarga de persones, on s’ofereixen serveis de dutxa, esmorzar, roba neta i acompanyament social.
El dispositiu de l’Operació Fred és fruit del treball conjunt de l’Ajuntament de Sabadell, Creu Roja i Càritas, amb la col·laboració d’entitats com Actuavallès, Ningú Sense Sostre i Aigües Sabadell. Es tracta d’una actuació coordinada que té com a objectiu protegir la ciutadania davant episodis de fred intens i garantir que cap persona quedi desatesa en una situació de risc.
Quan s'activa l'Operació Fred?
L’Operació Fred, impulsat per l’Ajuntament i entitats, atén les persones sense sostre de l’1 de desembre al 31 de març. Al llarg de tot l’any, la Unitat d’Emergències Socials recorre els carrers de la ciutat per donar suport a les persones sense llar, amb el repartiment d’aliments, mantes i el seguiment de les situacions més vulnerables. Amb l’arribada del descens habitual de les temperatures a la tardor i a l’hivern, l’Operació Fred estableix dos nivells d’actuació en funció de la intensitat del fred.
Quan s’activa el nivell 1, amb temperatures situades entre els 3 i 4 graus, i independentment que coincideixi o no amb els dies habituals de sortida de cada entitat, la UES de Creu Roja, així com els vehicles d’Actuavallès i Ningú Sense Sostre, intensifiquen els recorreguts per la ciutat per facilitar sopar calent i mantes a les persones que dormen al carrer.
En el cas que les temperatures baixin fins als 2 graus o per sota i s’activi el nivell 2, el dispositiu es reforça amb l’obertura de recursos d’acollida i l’ampliació de les mesures de protecció per garantir una resposta més intensiva davant situacions de risc.
El fred es modera
Sabadell viurà una jornada marcada pels núvols i temperatures més suaus. Segons la previsió meteorològica, de cara als pròxims dies, el temps es mantindrà estable i majoritàriament assolellat, especialment divendres i dissabte, amb màximes que oscil·laran entre els 12 i 14 graus i mínimes baixes, d’entre 2 i 4 graus. A partir de diumenge i fins a mitjans de la setmana vinent, s’esperen intervals de núvols però sense precipitacions significatives. Un dels aspectes més destacats és l’alerta per vents moderats a la zona de la Cordillera Prelitoral, amb ratxes que poden arribar als 11 km/h.