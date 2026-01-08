Cerimònia amb un cos desconegut a la funerària de Sabadell: "El difunt real l'han enterrat a Cerdanyola"

"Quan un dels familiars va demanar veure el difunt per acomiadar-se per última vegada, va veure una persona que no sabia qui era". Aquest dimecres, durant una cerimònia de comiat a la funerària de Sabadell, es va produir una situació insòlita: al taüt hi havia una persona totalment desconeguda per als assistents. La família, que va preferir no fer vetlla i celebrar directament la cerimònia, va ser alertada per un familiar que ho va detectar. Així ho detalla una persona molt propera al difunt, que apunta que "tot plegat, va ser surrealista". "Vam quedar de pasta de moniato", afegeix.
Segons el seu testimoni, personal de la funerària va interrompre l'acte per explicar que el cos era d'una persona diferent i que hi havia hagut un error. L'acte va procedir sense el cos i es va proposar a la família buscar un altre dia per a fer la cerimònia real. Segons fonts de funerària, la família prefereix, de moment, no buscar una nova data i procedir directament a la incineració. Les mateixes fonts reconeixen l'error i expliquen que estan treballant per resoldre la situació amb les persones properes al difunt.
Els cossos van ser intercanviats per error per la funerària durant el reconeixement dels cadàvers, després d'haver estat traslladats des de l'Hospital Parc Taulí. Així, el cos del difunt sabadellenc va ser enviat a Cerdanyola, i viceversa, segons han explicat els testimonis i ha confirmat la funerària. Aquest dijous, familiars i amics han sabut que el sabadellenc hauria estat enterrat a Cerdanyola amb la roba de l'altre difunt; i que automàticament es procedia a retornar-lo a Sabadell. Les dues persones tenien la mateixa edat i fins i tot s'assemblaven en aparença, explica l'empresa. Això hauria portat a la confusió durant la identificació. Tanmateix, la funerària assegura que els cossos ja han estat entregats a les famílies corresponents.