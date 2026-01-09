Cau de manera sobtada un arbre de grans dimensions a Sabadell

Ensurt a Sabadell per la caiguda d'un arbre de grans dimensions a l'illa Àurea, al barri de les Termes. Els fets han succeït aquest matí a les 11:45 h quan, de sobte, per motius que es desconeixen, l'arbre ha col·lapsat i ha aterrat a sobre de dos cotxes, que han quedat malmesos per l'impacte. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han desplegat una dotació per fer les pertinents tasques de reparació i han tallat l'arbre per tal de facilitar la tasca al servei de jardineria municipal, a qui se'ls ha traspassat el cas. A part dels dos vehicles, una tanca ha quedat visiblement afectada, però la incidència no ha transcendit. Cap persona ha estat ferida ni ha estat necessària la intervenció dels serveis mèdics.
Tot i que no s'ha confirmat la causa, un dels motius que es planteja són les fortes ventades. Aquest divendres al matí ja han arribat les primeres ràfegues de vent intens i es preveu que aquesta tarda incrementi la intensitat i, en conseqüència, el perill. Fins a les 14 h, hora a la qual s'ha dut a terme el darrer recompte de trucades al 112, a tot Catalunya n'hi ha hagut 68, vinculades amb un total de 59 incidents –un mateix incident pot tenir diverses trucades–. El Vallès Occidental ha estat la segona comarca amb més avisos al 112, amb un total de 14. Sabadell, per la seva part, és el segon municipi de Catalunya amb més trucades –només per darrere de Barcelona– amb un total de 4.
Fins ara, de moment, hi ha hagut poques trucades relacionades amb els episodis de vent, tot i que fan una crida a continuar extremant les precaucions. L'alerta establerta actualment és d'un grau de perill de 3 sobre 6 i les ratxes de vent podrien superar els 70 km/h. Davant d'aquesta alerta, des del consistori aconsellen que s'evitin les zones amb arbres i mobiliari urbà, que es recullin els objectes dels balcons i les terrasses per evitar que volin, que s'extremi la prudència a la carretera i que es mantinguin les distàncies de seguretat, i que se segueixin en tot moment les indicacions de seguretat que emetin les autoritats.