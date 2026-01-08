ARA A PORTADA

Creu Roja Sabadell reparteix prop de 4.500 joguines a 1.430 infants per Nadal

Sabadell és la ciutat on més s'ha incrementat aquesta campanya: un 48% més d'infants atesos

Publicat el 08 de gener de 2026 a les 16:38
Actualitzat el 08 de gener de 2026 a les 16:39

La campanya de joguines de Creu Roja Sabadell d’aquest Nadal ha permès arribar a 1.432 infants i 809 famílies en situació de vulnerabilitat a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès, una de les accions socials més rellevants del territori durant les festes nadalenques. La Creu Roja ha distribuït al voltant de 4.500 joguines, totes noves, educatives i adaptades a l’edat dels infants, amb l’objectiu de garantir el dret al joc i evitar desigualtats en un moment clau de l’any per al benestar emocional dels nens i nenes.

Sabadell concentra l’augment més destacat

Sabadell ha estat el municipi amb un increment més significatiu respecte a l’any passat. Aquest Nadal, la campanya ha arribat a 691 infants i 337 famílies, fet que representa 224 infants més i 102 famílies més que a la campanya anterior. Des de Creu Roja assenyalen que aquest augment està estretament vinculat a un major nombre de derivacions per part dels serveis socials. A Badia del Vallès, l’entitat ha atès 502 infants i 325 famílies, mentre que a Barberà del Vallès la campanya ha arribat a 207 infants i 125 famílies. A més, els recursos interns de Creu Roja han permès donar suport a 32 infants i 22 famílies addicionals.

La campanya ha estat possible gràcies a la implicació de gairebé una trentena d’empreses col·laboradores, així com al treball del voluntariat de Creu Roja i la coordinació amb els serveis socials municipals. Aquest treball en xarxa permet garantir que les joguines arribin a les famílies que realment les necessiten i que el repartiment es faci de manera equitativa i adaptada a cada situació familiar.

 

