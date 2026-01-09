ARA A PORTADA
Surt de la presó Santi Laiglesia, principal sospitós de l'assassinat d'Helena Jubany Aleix Pujadas Carreras
El comerç de Sabadell inicia unes rebaixes amb fortes expectatives de vendes per l'arribada del fred Marta Ordóñez
Familiars alerten un cos desconegut a la funerària de Sabadell abans de la seva cerimònia: "El difunt real era a Cerdanyola" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Un terratrèmol de magnitud 2,7 sorprèn el Vallès Occidental de matinada
L'epicentre del sisme ha estat a Sant Quirze del Vallès i ha afectat altres municipis