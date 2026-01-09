ARA A PORTADA

Sant Quirze del Vallès

Un terratrèmol de magnitud 2,7 sorprèn el Vallès Occidental de matinada

L'epicentre del sisme ha estat a Sant Quirze del Vallès i ha afectat altres municipis

  • La zona afectada pel sisme -
Publicat el 09 de gener de 2026 a les 09:07
Actualitzat el 09 de gener de 2026 a les 09:09

Inèdit succés al Vallès Occidental. Un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres al matí part de la comarca. L'epicentre del sisme ha estat Sant Quirze del Vallès, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i s'ha notat a les 05:39 h. Segons asseguren des de la mateixa entitat, el terratrèmol no ha provocat danys materials ni personals i tan sols ha estat percebut lleugerament a la zona de l'epicentre. El succés, però, ha despertat alguns veïns de la comarca. A banda de Sant Quirze també ha afectat Terrassa, Sabadell, Matadepera, Castellar del Vallès, Viladecavalls, Ullastrell, Rubí, Sant Cugat, Badia del Vallès i Polinyà.

 

