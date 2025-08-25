L'èxit del primer cat cafè de Sabadell en mig any: “40 gats han pogut trobar una nova família”

Nino, Andino i Tirica han marxat junts a una nova llar després d’una adopció triple. Abans, Mel, Estel, Galileo i Chia també havien aconseguit una segona oportunitat. En total, prop de quaranta gats han pogut trobar família en els set primers mesos de vida de Momotaro Cat Cafè, la cafeteria de Can Llong que combina espai gastronòmic amb l’adopció de felins que provenen de la Protectora d’Animals de Sabadell. Encara hi ha gats, però, que esperen casa i han trobat un espai d’acollida temporal a la cafeteria: Nube, Rayo, Lola, Jagger... I els que queden per arribar.
Momotaro Cat Cafè obria les seves portes a finals de desembre de 2024 a l’avinguda d’Estrasburg, al barri de Can Llong, i esdevenia la primera cafeteria de la ciutat on es pot interactuar i adoptar gats. Els felins hi viuen de manera estable, més lliures que a una gatera, fins que algú decideix adoptar-los. I, en poc més de mig any de vida del projecte, la seva impulsora en fa un bon balanç: “És un projecte que reclama molta inversió de temps i energia, però estem molt satisfets”, admet la responsable del cat cafè, Roser González, que subratlla que l’objectiu principal és visibilitzar gats adults que feia anys que no eren escollits a la protectora. “L’espai permet que les persones s’hi acostin, els coneguin i els gats aprenguin a confiar en els humans”, afegeix. González recorda, però, que la situació de molts animals continua sent preocupant: “La majoria arriben a la protectora de casos particulars. Cal més responsabilitat per evitar aquestes situacions”.
En uns mesos, la iniciativa ha facilitat prop de 40 adopcions, incloent-hi dues adopcions dobles i una de triple. Segons González, la resposta ciutadana ha estat notable: “Hem tingut clients que repetien. L’estiu ens ha portat gent que tenia la cafeteria al cap feia temps i ara hi ha pogut venir”. També destaca la diversitat de visitants de diversos punts del territori català, des de Castellar del Vallès, Ripollet o Mataró fins a Olot i Lleida.
Des de la Protectora d’Animals de Sabadell, la responsable Claudia Matheja assenyala que el projecte ha tingut un impacte directe en les adopcions. Segons dades de l’entitat, durant els primers mesos de 2025 les adopcions de gats han crescut un 58% respecte a l’any anterior. “S’explica pel bon funcionament del Cat Cafè. Allà els gats són més visibles i viuen en un espai menys estressant”, afirma. Quan es tanca una adopció, un altre felí ocupa el seu lloc al cafè.
La iniciativa també ha obert la porta a col·lectius socials: una dotzena de grups com ara CIPO, han passat per l’espai per gaudir d’activitats adaptades. González explica que el centre ha començat a introduir tallers d’etologia i ceràmica.