Veus històriques dels comerciants de Ca n'Oriac: "Sobrevivim gràcies al tracte humà, el servei proper i la relació de confiança"

Ca n’Oriac es posiciona com un dels barris de Sabadell amb una identitat comercial més destacada, caracteritzat principalment pel comerç de proximitat i local. Segons un estudi de camp del Diari de Sabadell realitzat el gener de 2026 sobre l’eix comercial més important del nord, el 73,6% dels establiments de l’avinguda de Matadepera són comerços propis del barri o de Sabadell. Les cadenes comercials només representen un 26,3%, predominant sobretot serveis i entitats financeres.
Miguel Tello regenta Fontalèctric Tello, de Ca n’Oriac
Amb més de mig segle d’història, Fontaelèctric Tello és un dels comerços més veterans de Ca n’Oriac. El negoci va néixer quan el pare de Miguel Tello, instal·lador lampista, va obrir un petit magatzem al barri i va començar a vendre material als veïns. Aleshores, diu Tello, el barri era un espai on tothom es coneixia i els carrers s’omplien de nens. Ara, reconeix, aquesta proximitat és menor i la gestió és molt més complexa: d’aquells inicis informals s’ha passat a treballar amb indústria, factures, remeses i banca. El gran repte actual, afirma, és simplement “mantenir-se viu” davant la competència en línia, que veu poc reconeguda per les administracions. Considera que l’única manera de competir és oferint servei, assessorament i tracte humà. El futur del negoci el veu incert, especialment per la manca de relleu generacional. Creu que el petit comerç ho té difícil i que només el sector alimentari resistirà amb força.
Benito Hidalgo, regenta la botiga Benito Hidalgo
La joieria Benito Hidalgo és un dels comerços històrics de Ca n’Oriac, amb més de seixanta anys de trajectòria. Benito Hidalgo explica que el barri “funciona molt bé” comparat amb altres de la ciutat, i ho atribueix sobretot al tracte directe i fidel entre comerciants i clients. Relata que encara els visita gent que coneixien el seu pare quan ell venia porta a porta i cobrava els diumenges, abans d’obrir la primera botiga. Amb els anys, la família va ampliar el negoci amb establiments a la Planada del Pintor i a la Rambla, fins a establir-se també a Ca n’Oriac. Hidalgo assenyala que la manera de comprar ha canviat radicalment: abans la gent apartava regals amb mesos d’antelació; avui tot es vol “per avui i per ara”. Tot i això, continua convençut que el servei professional marca la diferència respecte a internet i els centres comercials, que defineix com espais de venda “freda”.
Elisabeth Lobato, treballadora sabateria Barrios
La sabateria Barrios és un referent del barri amb més de quaranta anys d’història. Elisabeth Lobato, treballadora amb una dècada d’experiència a la botiga, creu que el comerç de Ca n’Oriac funciona millor que en altres zones per l’estreta relació amb el client, encara que admet que la situació general és complicada i que molts negocis tanquen. Explica que la venda en línia afecta tothom i que l’única manera de competir-hi és oferint un tracte proper, assessorament i facilitats que internet no pot donar. A la botiga, diu, el vincle amb el client és gairebé familia. Pel que fa al producte, assegura que els gustos no han canviat gaire i que el calçat clàssic continua tenint demanda. Sobre el futur, però, es mostra preocupada, i considera que les restriccions comercials en festius i els talls de carrer dificulten l’afluència i empenyen el públic a les grans superfícies, en detriment del petit comerç.
Alfonso Martí regenta el Bar La Parada, de Ca n’Oriac
El Bar La Planada és un dels locals més emblemàtics de Ca n’Oriac. Alfonso Martí explica que la clau perquè el comerç del barri funcioni és que “continua sent molt de barri”, amb negocis que acumulen dècades d’història. Recorda que ell fa 57 anys que és al barri, i cita altres establiments igualment longeus —com la Drogueria Medina, Marifé o la xurreria de Ca n’Oriac— per exemplificar que el teixit comercial es manté gràcies a aquesta persistència. Considera que l’autenticitat del petit comerç rau en el fet que el propietari és present cada dia, darrere el taulell, cosa que transmet garantia i cura tant del producte com del tracte. Ell ha vist créixer generacions. Un dels principals problemes actuals és “la manca d’aparcament” i els talls de trànsit, que, segons diu, afecten l’arribada de clients al centre comercial del barri. També assenyala la manca de relleu generacional com una dificultat futura.