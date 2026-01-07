Ca n’Oriac consolida el seu model comercial: tres de cada quatre botigues són marca pròpia del barri

Ca n’Oriac s’alça com un dels barris de Sabadell amb una identitat comercial més potent, un barri dominat pel comerç de proximitat i propi. El 73,6% dels establiments de l’avinguda de Matadepera són comerços exclusius del barri –o de Sabadell–, segons l’estudi de camp que ha realitzat del Diari de Sabadell aquest mes de gener de 2026 sobre el principal eix comercial del nord. Les cadenes només representen el 26,3%, majoritàriament serveis i entitats financeres. Aquest predomini del comerç propi encaixa amb la fotografia del darrer informe de l’Observatori dels Centres Urbans –el primer que s’ha fet a Ca n’Oriac–, que confirma el múscul comercial del barri del nord de Sabadell, que es consolida com un model de proximitat i una referència per a altres barris, segons la lectura que se’n desprèn de l’informe. “La potència comercial de Ca n’Oriac supera el que és habitual en un eix de barri: reté consum, genera comunitat i manté un comerç molt viu”, considera el director de l’Observatori, Jordi Obradors, que compara la seva vitalitat amb la d’una Rambla.
El que distingeix el barri és l’equilibri de la seva oferta, pensada tant per a la compra diària com per al consum vinculat al gaudi. El comerç alimentari és el sector dominant (18,57%), dos punts més que fa quatre anys, reforçant l’aposta pel producte local. El segon grup en importància és el de moda i equipament personal (15,71%), per sobre de la majoria de barris. La restauració té un pes rellevant Ca n’Oriac (15,71%), mentre que el comerç quotidià no alimentari representa un 9,29% i l’equipament de la llar baixa al 7,5%. Les activitats de lleure i cultura són residuals (1,79%). Ca n’Oriac manté un 86,69% de locals ocupats, similar a la mitjana de Sabadell i de l’Observatori, i concentra 9,17 botigues obertes per cada cent metres. Entre altres, els negocis històrics copsen la salut comercial de l’avinguda Matadepera: Benito Hidalgo, Marifé, el Bar la Parada, la Sastreria Avinguda i la Carnisseria Ribas o Fontalectric Tello, entre d’altres, són alguns dels negocis amb més història al barri.
Tot i el debat sobre el paper de les grans marques a la zona, la realitat és que a Ca n’Oriac no hi han aterrat les grans cadenes de moda, a diferència del centre de Sabadell. El gruix d’establiments que no és comerç d’autor o exclusiu de Sabadell es concentra, especialment, en entitats bancàries, serveis, perfumeries o altres franquícies gestionades per sabadellencs o emprenedors del barri. En molts casos, darrere del taulell d’una gran marca hi ha professionals del mateix Ca n’Oriac o de Sabadell, fet que manté el component local.
Les opinions entre comerciants són diverses. Alguns botiguers interpreten que la poca presència de grans cadenes és un indicador de bona salut comercial, perquè vol dir que el comerç independent és fort i sostingut pel veïnat, però no tothom ho veu igual. Miguel Tello, president de Ca n’Oriac Comerç, creu que l’arribada d’algunes grans marques podria ser positiva: “La implantació de marques conegudes podria actuar com un pol de tracció per a la resta de negocis del barri”.
"Una bona campanya de rebaixes"
Les perspectives per a la campanya de rebaixes són optimistes, especialment per al sector tèxtil, que confia en una forta activació de vendes. Segons comerciants consultats de diferents barris de Sabadell, s'espera una bona campanya de rebaixes, tot i que apunten que és especialment positiva pel sector del tèxtil. La resta de sectors, però, preveu veure's impulsat pel flux comercial que s'espera aquests dies. Set de cada deu coincideixen que serà una bona temporada, i que la moda pot tirar de la resta de sectors. La climatologia hi ajuda: el fred ha arribat tard, però en bon moment per impulsar les compres. Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre, considera que les vendes seran positives: “Es preveu una molt bona temporada perquè ha arribat el fred, i quan fa fred s’activen les vendes, i més quan hi ha descomptes”.
També destaca que la campanya de Nadal ha estat “molt positiva”: “Hem tingut molt bon feedback per part de tots els sectors”. Aquest bon balanç nadalenc, sumat a les rebaixes, fa preveure unes setmanes de gran activitat comercial als eixos comercials de Sabadell.