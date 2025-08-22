Albert Om usa els sabadellencs com a unitat de mesura dels gossos a Barcelona: "Imagina't que venen tots..."

Albert Om va posar Sabadell en el centre d’una divertida metàfora per exemplificar, amb números, la quantitat de gossos que hi ha a Barcelona "pixant i cagant" diàriament. Al pòdcast Què t’ha passat?, que comparteix amb el famós periodista Joan Maria Pou, reflexionava sobre la normalització d'aquest fet quotidià que, segons ell, "d’aquí a uns anys ens semblarà incomprensible". Per posar un exemple en xifres, entre bromes, el periodista va fer servir la capital del Vallès com a mesura canina per fer adonar els oients de la quantitat de gossos que hi ha per Barcelona diàriament fent les seves necessitats. “A Barcelona hi ha 200.000 gossos... és la població de Sabadell. Ara imagina que tota la ciutat, tots els habitants de Sabadell, els 200.000, venen a Barcelona cada dia, tres vegades, surten a passejar i es pixen i caguen al carrer".
La imatge, tan gràfica com esbojarrada, va arrencar les rialles de Pou i de l’audiència, però Om insistia que el tema no és cap broma: “Ara ens sembla normal, però en el futur direm: ‘Com podia ser que passés això?’”. Malgrat reconèixer que el 99% dels propietaris són responsables i recullen les deposicions dels animals, el periodista posava l’accent en la paradoxa: “Allò va quedant i va fent com una pasta a terra”. Això sí, Om va "felicitar" els sabadellencs assegurant que la població cuida els seus carrers: "Aquests sabadellencs, però, després recollirien, eh, que els de Sabadell sí que ho tenen, que són nets", explica.
Finalment, després d'aquesta curiosa -però clara- metàfora, va elucubrar sobre què haurien de fer els gossos i, de nou, va reafirmar que "d'aquí a uns anys ens preguntarem que per què no feien les seves necessitats a casa". Entre riures, va detallar que se li fa estrany que el primer que vegi en sortir de casa sigui "un gos que ja veus que es va ajupint" per fer les seves necessitats. Amb la seva reflexió, va provocar rialles, va obrir un gran debat i va convertir, sense cap mena d'intenció negativa i en un to de broma, els habitants Sabadell en unitat de mesura canina.