La loteria del Nen, la darrera esperança del cicle nadalenc

Els sabadellencs que juguen a la loteria esperen tenir més sort aquest dimarts amb la loteria del Nen, que preveu repartir 770 milions d’euros en premis. És la segona amb més pressupost per repartir després de la loteria de Nadal. Després d’un 2025 en què ni aquesta darrera, ni la Grossa de Cap d’Any, han tocat a Sabadell, la darrera esperança es juga avui, 6 de gener. En administracions de loteria sabadellenques com la 14, de la carretera de Prats, les vendes d’enguany són bones, amb “entre un 5 i un 10% més de vendes que l’any passat”, apunta Xavi Visido. Tot i que per Reis venen una tercera part del que facturen per Nadal, la loterial del Nen suposa una injecció econòmica important per aquesta administració i la resta de la ciutat.
Aquest cop se sortegen 37.920 premis per davant dels 15.304 de la de Nadal, per la qual cosa la rifa de Reis atorga més de 22.000 premis més.
El primer premi està dotat amb 200.000 euros per dècim (la de Nadal, 400.000). El segon, 75.000 euros per dècim i el tercer, 25.0000 euros per bitllet. També es repartiran 20 premis de 3.500 euros així com catorze extraccions de tres xifres, que en total repartiran 1.400 premis de 1.000 euros per sèrie, i cinc extraccions de dues xifres, amb 5.000 premis que atorguen 400 euros per sèrie.
A part, hi ha els premis que es donen al número anterior i posterior del primer premi, i aquests reben 12.000 euros per sèrie; 6.100 en el cas de les aproximacions al segon premi.
Com en tots els premis d’aquest sorteig i altres, Hisenda retindrà el 20% del valor dels premis que superin els 40.000 euros, que en el cas de la loteria del Nen són el primer i el segon. Dels 200.000 euros bruts per dècim del primer premi, els guanyadors realment en rebran 168.000, mentre que dels 75.000 euros bruts del segon premi, se’n rebran 68.000. La retenció afecta a l’import a partir de 40.000 euros i el total agraciat.