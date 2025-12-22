ARA A PORTADA

Sabadell

Comprova aquí els resultats i números premiats del sorteig de la Loteria de Nadal 2025

Enguany hi ha 2.700 milions d'euros en joc

  • Venda de bitllets de Loteria de Nadal i de la Grossa de Cap d'Any a Sabadell -
Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 09:05
Actualitzat el 22 de desembre de 2025 a les 09:36

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2025 es podrà gaudir des d'aquest dilluns a les 9 h. Enguany es distribueixen més de 2.700 milions d'euros en premis, cosa que el converteix en el sorteig on hi ha en joc més diners de l'any. Principalment, hi ha 13 premis destacables: un Primer premi, de 400.000 euros per dècim; un Segon premi, de 125.000 euros per dècim; un Tercer premi, de 50.000 euros per dècim; dos Quart premis, de 20.000 euros per dècim, i vuit Cinquè premis, de 6.000 euros per dècim. A part, estaran en joc, també 1.794 premis menors, de 100 euros per cada dècim. 

 

