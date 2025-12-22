Comprova aquí els resultats i números premiats del sorteig de la Loteria de Nadal 2025

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2025 es podrà gaudir des d'aquest dilluns a les 9 h. Enguany es distribueixen més de 2.700 milions d'euros en premis, cosa que el converteix en el sorteig on hi ha en joc més diners de l'any. Principalment, hi ha 13 premis destacables: un Primer premi, de 400.000 euros per dècim; un Segon premi, de 125.000 euros per dècim; un Tercer premi, de 50.000 euros per dècim; dos Quart premis, de 20.000 euros per dècim, i vuit Cinquè premis, de 6.000 euros per dècim. A part, estaran en joc, també 1.794 premis menors, de 100 euros per cada dècim. \r\n var heightWidget=400; var widthWidget=''100%'; var widgetUrl="https://www.loteriasyapuestas.es/ca/navidad/comprobar?medio=https://diaridesabadell.com"; \r\n\r\n \r\n (function () { try { function async_load() { var iframe = document.createElement('iframe'); var iframeSrc = widgetUrl + (widgetUrl.indexOf("?") > 0 ? "&" : "?") + 'ref=' + encodeURIComponent(window.location.hostname); var timeNow = Date.now(); iframe.frameBorder = 0; iframe.width = widthWidget; iframe.height = heightWidget; iframe.id = "iframe-widget-loteria-nacional-navidad-" + timeNow; iframe.scrolling = "auto"; iframe.setAttribute("src", iframeSrc); document.getElementById("container-widget-loteria-nacional-navidad").appendChild(iframe); } if (!window.console) console = { log : function () {}, error : function () {} }; if (window.attachEvent) {window.attachEvent('onload', async_load); } else { window.addEventListener('load', async_load, false); } } catch (error) { console.error(error.message);} })();