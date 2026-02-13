ARA A PORTADA

Sabadell

Sabadell celebra la seva primera Matinal Sexual

Actuavallès impulsa una jornada oberta a la ciutadania per promoure la salut sexual integral en el marc del Dia Europeu de la Salut Sexual

  • -
Publicat el 13 de febrer de 2026 a les 20:04

L'associació Actuavallès presenta aquest dissabte 14 de febrer la seva primera Matinal Sexual; una iniciativa que vol convertir-se en un espai de referència a la ciutat per parlar de sexualitats amb naturalitat i perspectiva comunitària. La jornada tindrà lloc de 10 h a 14 h, a la plaça de les Dones del Tèxtil de Sabadell.

Des de l’entitat expliquen que "la salut sexual és una part essencial del benestar i volem que la ciutadania pugui apropar-s’hi de manera oberta, segura i pedagògica". Amb aquesta voluntat, la matinal oferirà materials informatius, una biblioteca especialitzada en educació sexual i un punt estable de sensibilització durant tot el matí.

Segons detallen des d’Actuavallès, la iniciativa neix amb l’objectiu de "fomentar la informació, la prevenció i el benestar sexual des d’un enfocament positiu, inclusiu i adaptat a totes les edats". L’acte central serà una xerrada sobre plaers a càrrec del Col·lectiu Argelaga, prevista a les 12 h. La programació arrencarà a les 10 h amb un pica-pica de benvinguda. A les 11 h es presentarà la biblioteca de recursos i materials d’educació sexual, i durant tota la franja horària hi haurà un punt informatiu actiu. "Volem apropar eines pràctiques i recursos reals a la ciutadania perquè pugui prendre decisions informades i viure la seva sexualitat amb llibertat i responsabilitat", remarquen des de l’àrea de Salut Comunitària de l'associació.

Notícies recomenades