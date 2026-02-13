L'episodi de ventades va provocar desenes d'incidències dijous passat a la ciutat. Totes elles, materials. Afortunadament, tal com ha assegurat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, "no es va registrar cap ferit durant l'episodi de ventades", que ha assegurat que "era la principal vocació del govern municipal". En una roda de premsa celebrada aquest matí, acompanyada del cap de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell dels Mossos d’Esquadra, Enric Cervelló, i l'inspector en cap de la Policia Municipal de Sabadell, Daniel Corral, ha fet balanç de les incidències del vendaval i ha celebrat l'efectivitat de les mesures preventives i la "gran responsabilitat de la ciutadania". A part, ha confirmat que durant el matí es tornarà a la "plena normalitat" i la ciutat deixarà d'estar en fase de prealerta, a la qual va entrar dijous passat a les 20 h.
Farrés ha posat èmfasi en l'"excel·lent coordinació" entre l'Ajuntament i els cossos d'emergències de la ciutat per vetllar per la seguretat de la ciutadania en tot moment. Davant de les restriccions imposades per la Generalitat dimecres al migdia, que obligaven a tancar les escoles i universitats, i a anul·lar qualsevol activitat esportiva o sanitària no important, el consistori va aplicar unes mesures preventives afegides per reduir al màxim la mobilitat. "La ciutat va seguir les recomanacions de seguretat i va facilitar la tasca dels serveis d'emergència i dels equips municipals", ha explicat Farrés. Durant l'episodi, a part, el Comitè Municipal d’Emergències es va reunir en tres ocasions per fer seguiment de la situació i coordinar la resposta dels diferents serveis municipals.
La ventada, en xifres
La fase més intensa del temporal es va produir entre les 9 h i les 12 h i va generar afectacions a part del mobiliari urbà, de l'arbrat, d'algunes façanes i de vehicles estacionats. "En aquests moments, segons les dades que tenim recopilades fins a les 17 h d'ahir, vam tenir 328 trucades al centre de comunicació; una trentena d'arbres caiguts; 19 arbres caiguts al rodal; sis arbres en mal estat o en risc de caiguda que en les pròximes hores s'avaluaran; 21 arbres amb branques trencades o despreses i 14 vehicles perjudicats". A banda d'això, s'han registrat desperfectes a més de 40 domicilis i afectacions a una vintena de senyals de trànsit, semàfors i contenidors, així com al bosc de Can Deu. Finalment, alguns equipaments municipals també s'han vist afectats pel temporal. Segons les dades oficials dels Bombers de la Generalitat, fins a les 9 h d'aquest matí s'han registrat 129 avisos a la ciutat i asseguren que "encara n'hi ha alguns en marxa, a conseqüència del temporal". Per la seva banda, el 112 ha rebut més de 150 trucades fins a la mateixa hora.