Carnaval 2026 al Vallès Occidental: consulta els horaris de la rua al teu municipi

La celebració de Carnaval omple de disfresses i festa els carrers dels municipis vallesans. El gran volum de rues tindrà lloc la tarda de dissabte, tot i que la data obre la porta a una àmplia oferta d'activitats i propostes vinculades a la festivitat. Consulta els horaris i tots els detalls de la cita en cada municipi.
Castellar
L’arribada del rei Toltes Papallongues a El Mirador, divendres a les 17.30 h, propicia un espectacle familiar i el repartiment de coca i xocolata. També el dia 13, La Fàbrica organitza una Nit de Carnaval Jove. Dissabte, entre les 11 i les 13.30 h, Colònies i Esplai Xiribec recolliran ous per a la 38a Truitada de Carnaval, que es farà al vespre. A les 17 h, el carrer de Portugal acull la concentració de carrosses, comparses i xarangues per a la rua, que començarà a les 17.30 h. El Ball de Gitanes recuperarà les cercaviles de carnaval diumenge.
Badia
Les festes de Carnaval comencen divendres, amb el Carnaval Escolar. Les rues inicien el seu trajecte a les 10 h, per l’avinguda de Burgos. El Carnaval popular de dissabte té previst sortir a les 18 h a la plaça Major, mentre que el Carnaval Infantil i Familiar serà diumenge a partir de les onze. La jornada es tancarà a les 17 h, amb música, ball i actes al Casal de la Gent Gran.
Cerdanyola
El Carnaval comença divendres a les 17.30 h a la plaça Abat Oliba amb la benvinguda del Rei Carnestoltes i xou del grup Els Superherois. També hi haurà taller de pintacares i xocolatada. Dissabte, es farà la rua de Carnaval, que surt a les 17 h de l’avinguda d’Espanya. La comitiva arribarà al parc del Turonet, on, de 19 a 24 h, es farà el Ball de Carnaval.
Barberà
El Mercat 11 de Setembre acull divendres, a partir de les 17.45 h, un espectacle musical i un concurs de disfresses. A les 18 h, al Parc Europa, se celebrarà una Festa de Carnaval per a adolescents. Dissabte serà el torn de la rua i el concurs de Carnaval amb comparses i carrosses (17.30 h) i fi de Festa a la plaça de la Vila.
Sant Quirze
La celebració al centre arrenca dissabte a les 17.30 h, quan tindrà lloc la concentració de la comitiva a l’avinguda de Països Catalans. La rua començarà a les 18.30 h, fins a arribar a l’avinguda de Pau Casals.
Sentmenat
Divendres, a les 16.30 h, hi ha la Cercavila de Carnaval. A les 17.30 h tindrà lloc l’espectacle familiar “Amb ganes de gresca”. La jornada finalitzarà amb la celebració del Carnaval Jove a les 19 h. El programa continua dissabte a partir de les 17.30 h amb la segona cercavila. A les 18 h se celebrarà el Concurs de disfresses.
Montcada i Reixac
La gran Rua del 14 de febrer comptarà amb 14 comparses i culminarà amb la festa al Sambòdrom i el Ball de Carnaval, davant del Pavelló Miquel Poblet.
Palau-solità
Dissabte a les 16:15 h tindrà lloc la concentració de les comparses davant de la Masia de Can Cortès. La rua s’iniciarà a les 17 h i finalitzarà a les 19.
Santa Perpètua
La Reina Moguda serà l’encarregada de posar ànima, ritme i disbauxa a la festa del Carnaval, encapçalant la comitiva de comparses. La rua començarà a les 18 h al passeig de la Florida. L’entrega de premis es farà a la Porxada dels Drets Humans.
Polinyà
La rua del 14 de febrer a les cinc de la tarda repetirà el recorregut de l’edició passada: s’iniciarà al carrer d’Ausiàs March i acabarà a la plaça de la Vila. Està previst que l’arribada sigui a les set. Un cop a la plaça, es farà la tradicional crema del Carnestoltes i, després, es lliuraran els premis del concurs.
Ripollet
La Plantada de comparses, al carrer de Sarrià de Ter (17 h) donarà el tret de sortida a la desfilada, amb la participació dels Diables de Ripollet i la música de la Societat Coral El Vallès. De 22.30 a 2.30 h, a la Plaça Joan Abat, hi haurà el Carnaval Jove.