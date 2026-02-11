Signat el contracte pel nou complex esportiu: set milions d'euros i 22 mesos d'obres

El projecte del nou complex esportiu de Palau-solità ha activat el compte enrere. L’alcalde i regidor d'Esports, Oriol Lozano, en representació del consistori, i el Director de l’àrea de construcció de l’empresa Rogasa, Alberto Marín, es van reunir a l’Ajuntament amb els membres de la direcció facultativa del projecte per signar el contracte d’obres. Els treballs s’han adjudicat per un import total que supera els set milions d'euros. La companyia assumirà el manteniment del nou equipament durant dos anys un cop finalitzat. Les tasques començaran en un termini aproximat d’un mes i tindran una durada prevista vint-i-dos mesos, un escenari que ens situa pràcticament el 2028.
Lozano destaca que el Complex Esportiu Municipal és molt més que una infraestructura: "és una inversió en salut, en futur i en qualitat de vida. Una demanda històrica que, per fi, comença a fer-se realitat”. L’equipament es construirà en un solar de titularitat municipal situat entre l’avinguda de l’Ebre, el carrer Maria Aurèlia Capmany, el carrer Ter i el carrer de Miquel Martí i Pol. La proposta arquitectònica, obra de Barceló Balanzó Arquitectes S.L.P., va ser escollida com a guanyadora del concurs d’idees convocat pel consistori. La direcció facultativa de les obres serà assumida pels mateixos redactors del projecte.
Les instal·lacions tindran una superfície total de 4.107 metres quadrats, que inclouran dues piscines cobertes i dues exteriors, sauna, banys de vapor, quatre sales d'activitats, vestidors, espais tècnics, zones de circulació i serveis complementaris amb espai de bar. Es tracta d’un projecte integrat en l’entorn de la Riera de Caldes i connectat amb la ronda verda i altres equipaments esportius de la zona. L’actuació és el resultat d’un procés iniciat amb un estudi de viabilitat esportiva i econòmica, que confirmava la necessitat d’un equipament d’aquestes característiques a Palau-solità i avalava la seva sostenibilitat a mitjà i llarg termini. El projecte rep diferents subvencions de la Diputació de Barcelona (821.252 euros) i de la Generalitat de Catalunya (769.387 euros).