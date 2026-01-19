Condemnen l'agressió a una docent d'un institut de Palau-solità

Al voltant d'unes de 200 persones es van concentrar la setmana passada a la plaça de la Vila de Palau-solità en una mobilització convocada per l’Institut Ramon Casas i Carbó. L'objectiu de la jornada era dir "no a la violència als centres educatius" i defensar unes aules basades en el respecte, la convivència i la seguretat. És la resposta al cas denunciat a finals de l'any passat, quan una docent va patir una agressió per part d'un familiar i una alumna del centre. Aleshores, el claustre va expressar la seva condemna a l'incident, "un fet molt greu i inadmissible", advertien. La convocatòria de dimarts, impulsada per la comunitat educativa del centre -alumnat, famílies, professorat i personal d’administració i serveis-, va voler expressar de manera clara i conjunta el rebuig a qualsevol conducta violenta dins l’àmbit educatiu, tant cap a l’alumnat com cap al professorat.
Durant l’acte es va posar de manifest la importància de garantir que escoles i instituts siguin espais segurs de creixement, aprenentatge i convivència, així com la necessitat d’un compromís col·lectiu per prevenir i erradicar qualsevol forma de violència. Fonts de direcció de l’Institut Ramon Casas i Carbó valoren molt positivament la reacció de la ciutadania i destaquen la unitat de les parts davant una problemàtica que preocupa i que requereix implicació i acció conjunta. "L’educació és la base de la nostra societat i mobilitzacions com aquesta demostren que la comunitat educativa està decidida a defensar-la amb fermesa", diuen.
Diferents entitats i sindicats van denunciar la situació, presents també en l'acte. Des de l'equip directiu van reclamar el suport clar i efectiu arran del cas, que va sacsejar el claustre. "Sense respecte ni seguretat, no és possible una educació de qualitat. Cap forma de violència, física o verbal, pot ser tolerada ni normalitzada en una comunitat educativa", tanquen. De seguida, es van iniciar els procediments fixats en aquesta mena de fets, amb l'obertura d'un expedient i l'aplicació de tots els protocols pertinents. "L'alumna està expulsada preventivament. I farem totes les accions que estiguin al nostre abast", avisen. La víctima de l'atac està treballant després del fet, recuperant la normalitat. El pròxim 30 de gener, en el marc del Dia Escolar de la Pau i la No Violència, s'esperen noves iniciatives, amb la voluntat de traslladar un missatge unitari i inequívoc. La intolerància no té cabuda en les aules.